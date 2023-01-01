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Мы проводим уборку квартир, уборку после реконструкции, мытье окон, а так же хим. чистку мягкой мебели и матрасов. Простой заказ через сайт cleanwhale.cz, где у вас есть возможность легко оформить заказ, выбрать удобный для вас день и время – вы сразу узнаете окончательную цену. Мы проводим уборку до 2 часов от получения заказа. Без лишнего общения по телефону. Оплата происходит после того, как услуга была выполнена, у вас есть возможность оплатить наличными / картой / переводом. Все услуги застрахованы в Allianz.