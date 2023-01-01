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Главная // Компании // Услуги // Химчистки, прачечные // CleanWhale.cz
Главная // Компании // Услуги // Агентства домашних услуг // CleanWhale.cz
CleanWhale.cz
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[email protected]
24 января
17:41
81
81
Мы проводим уборку квартир, уборку после реконструкции, мытье окон, а так же хим. чистку мягкой мебели и матрасов. Простой заказ через сайт cleanwhale.cz, где у вас есть возможность легко оформить заказ, выбрать удобный для вас день и время – вы сразу узнаете окончательную цену. Мы проводим уборку до 2 часов от получения заказа. Без лишнего общения по телефону. Оплата происходит после того, как услуга была выполнена, у вас есть возможность оплатить наличными / картой / переводом. Все услуги застрахованы в Allianz.
Контакты
cleanwhale.cz
+420 910 922 400
Charvátova 58/11

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