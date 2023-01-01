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Europe IVF
Europe IVF
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europeivf.cz
06 февраля
12:14
72
72
Мы предоставляем комплексное лечение нарушений репродуктивных функций. В нашей команде есть два русскоговорящих специалиста в области искусственного оплодотворения (ЭКО) и координатор, которые подробно объяснят Вам все нюансы лечения и будут сопровождать Вас в течении всего процесса. Уже много лет мы достигаем высоких показателей успешности, в среднем до 68 %, что делает нас одним из лидеров среди центров репродуктивной медицины в мире. Для Europe IVF на первом месте профессионализм и индивидуальный подход ко всем парам, которые мечтают иметь детей.
Контакты
www.europeivf.com
257225751
Evropská 859/115, 160 00 Praha 6 , AFI Vokovice

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