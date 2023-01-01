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Строительная фирма REKONSTRUKTOR s.r.o.предостовляет ряд перечисленых услуг: -демонтажные работы -реконструкция жилых и офисных помещений -фасадные и внутрение работы такие как: - перлика,штук,битоные работы,гипсокартон,миниральные потолки,фальш пол,ламинат,и тд. Выполняем работы быстро качественно учитываем пожилание клиента работаем как на у кол так и на часы! Звоните, пишите у нас цены доступные и всегда подберём лучший варьянт для клиента!