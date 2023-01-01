Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Компании
Недвижимость и строительство
REKONSTRUkTOR.s.r.o.
REKONSTRUkTOR.s.r.o.
Партнер рубрики:
12 апреля
11:01
126
126
Строительная фирма REKONSTRUKTOR s.r.o.предостовляет ряд перечисленых услуг: -демонтажные работы -реконструкция жилых и офисных помещений -фасадные и внутрение работы такие как: - перлика,штук,битоные работы,гипсокартон,миниральные потолки,фальш пол,ламинат,и тд. Выполняем работы быстро качественно учитываем пожилание клиента работаем как на у кол так и на часы! Звоните, пишите у нас цены доступные и всегда подберём лучший варьянт для клиента!
Контакты
[email protected]
+420775639442
Praga

популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
бизнес
погода


window.intercomSettings = {app_id: "t3l0kp09"};