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Slang.
Slang.
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HR Slang
19 апреля
18:18
85
85
Лучшая по эффективности школа чешского языка. Почему мы? Авторская программа. Мы предлагаем авторскую программу обучения для разных уровней от А1 до В2. Самостоятельность. Вы получаете доступ к интерактивной обучающей платформе для самостоятельной подготовки к урокам Практика. На уроке 100% времени посвящается практике, чтобы Вы закрепили изученный материал и начали говорить как можно быстрее
Контакты
https://slangclub.com/
608645952
Vlková 46

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