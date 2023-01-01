BIMBO WORK

Aleksei Bimberin 19:16 197

197

Мы Европейское рекрутинговое агентство, сотрудничаем с работодателями по всей территории ЕС. Опыт работы более 3х лет. Предоставляем услуги рекрутинга для работодателей и услуги трудоустройства для соискателей из Украины, Молдовы, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Предлагаем работу в сферах - строительства, легкой и тяжелой промышленности (заводы). Предлагаем работу на складах, для водителей категорий С, D, E и многое другое. Обеспечиваем поддержку и консультационное сопровождение от оформления документов до приезда сотрудника на места работы.