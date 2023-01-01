02 мая
13:03
68
68
Компания Mari Vanna Studio специализируется на event флористике, B2B цветочном сервисе и цветочных подписках. Эстетика, качество, скорость и точность – наши приоритеты. B2B http://marivannastudio.com/firmy B2C https://marivanna.cz/product-category/kvetiny/ Мы понимаем, что удержать в памяти все праздники и дни рождения, будь то сотрудники, коллеги или члены семьи - непросто. Эффективное решение этой проблемы - оформить цветочную подписку Mari Vanna Studio. Оставьте свои заботы нам - где бы вы ни находились, мы порадуем ваших близких от Вашего имени подарком/букетом, доставленным прямо в руки. Доставляем по всей Чешской Республике. У Вас своя фирма, салон красоты, ресторан, отель? Поможем с декором и цветочным оформлением, которые привлекут внимание людей и увеличат продажи! Также мы делаем цветочные оформления для свадеб и регулярные цветочные подписки, которые доставляем каждый понедельник к Вам домой или в офис. Обращайтесь к нам по поводу нашей самой большой любви - цветов! Электронная почта: [email protected] Сайт: https://marivanna.cz/ http://marivannastudio.com/
Контакты
https://marivanna.cz/
+420777095877
Zvěřinova 3429/7, Strašnice, 130 00 Praha 3
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь