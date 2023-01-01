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Клининговая компания Star Cleaning - одна из самых опытных в Праге. Мы предоставляем целый комплекс клининговых услуг и химчистки как для юридических, так и для физических лиц. Уборка офисов, домов, квартир любых размеров в Праге и пригороде. Большой спектр смежных услуг мойка окон, химчистка мягкой мебели, матрасов и диванов, ковролина и других поверхностей. Наши преимущества это индивидуальный подход к каждому клиенту, быстрое и качественное выполнение работ, гибкое ценообразование и скидки для постоянных клиентов. У нас только профессиональная химия и оборудование, обученный персонал от менеджера до клинера. Мы заинтересованы в безупречном результате сотрудничества и хотим, чтобы каждый заказчик стал нашим постоянным клиентом