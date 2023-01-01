25 мая
11:51
390
390
Компания ETM Solve s.r.o. специализируется на поиске сотрудников и персонала на основе спецификаций и требований клиента. Основа нашей деятельности направленна на удовлетворение потребностей заказчика в производстве, логистике и технологическом процессе, где необходимо иметь умные руки, надежный, стабильный и гибкий персонал. Мы сосредоточены на предоставлении квалифицированных рабочих в таких различных сферах производства. Мы придерживаемся принципов порядочности профессионализма, надежности и этики.
Контакты
https://etmsolve.com/
+42011618925
Kloboukova 1231/75 148 00 Praha Hlavní město Praha Okres: Praha 4
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