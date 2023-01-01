ETM Solve 11:51 390

390

Компания ETM Solve s.r.o. специализируется на поиске сотрудников и персонала на основе спецификаций и требований клиента. Основа нашей деятельности направленна на удовлетворение потребностей заказчика в производстве, логистике и технологическом процессе, где необходимо иметь умные руки, надежный, стабильный и гибкий персонал. Мы сосредоточены на предоставлении квалифицированных рабочих в таких различных сферах производства. Мы придерживаемся принципов порядочности профессионализма, надежности и этики.