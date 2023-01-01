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AMS Europe s.r.o. специализируется на предоставлении комплексных услуг частным лицам и организациям, которые хотят иммигрировать или расширить свой бизнес в Чешской Республике. Наша команда высококвалифицированных специалистов понимает проблемы, связанные с открытием бизнеса, иммиграцией и получением необходимых для этого виз. Благодаря нашим глубоким знаниям правовых и нормативных требований, мы хорошо подготовлены, чтобы помочь нашим клиентам справиться со сложностями процесса подачи заявления на визу и регистрации бизнеса.