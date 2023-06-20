АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ANTON TERENTIEV ARCHITECTS
20 ИЮНЯ 2023
16:53
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Успешное архитектурное бюро с опытом работы во Франции, Чехии, Германии, Украине, России. Комплексное проектирование жилых, общественных, производственных зданий. Проектирование частных жилых домов с дизайном интерьеров. Проектирование общественных интерьеров. Проектирование жилых интерьеров.
Контакты
antonterentiev.com
608410390
Czech Republic. Vlkova 532/8? 130 00 Praha 3 - Žižkov
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