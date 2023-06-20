АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ANTON TERENTIEV ARCHITECTS

antonterentiev 20 ИЮНЯ 2023 16:53 211

Успешное архитектурное бюро с опытом работы во Франции, Чехии, Германии, Украине, России. Комплексное проектирование жилых, общественных, производственных зданий. Проектирование частных жилых домов с дизайном интерьеров. Проектирование общественных интерьеров. Проектирование жилых интерьеров.

Контакты antonterentiev.com 608410390 Czech Republic. Vlkova 532/8? 130 00 Praha 3 - Žižkov

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