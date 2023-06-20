Olesea87 20 ИЮНЯ 2023 16:53 103

Светлое современное пространство для мероприятий в самом сердце Праги 7. Ивент пространство, общей площадью 150 кв м, идеально подходит для проведения деловых конференций, презентаций, модных показов, фуршетов, мастер-классов, корпоративов, сьемок, форумов и других мероприятий. Вместимость зала варьируется в зависимости от предпочитаемого Вами варианта рассадки. Максимальное количество посадочных мест - 60 человек. В пространстве есть обустроеная кухня, Smart TV, проектор и экран, микрофон, принтер, стулья и столы.

Контакты http://freevent.tilda.ws/prostor-k-pronajmu 702015433 Umelecka 4. 170 00 Praha

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