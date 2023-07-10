Mediccare 10 ИЮЛЯ 2023 10:53 48

Клиника Mediccare – частная многопрофильная клиника в Праге. Здесь работают и принимают новых пациентов терапевт, гинеколог, репродуктолог, физиотерапевт, стоматолог, педиатр, гематолог, дерматолог, хирург, ортопед, а также массажисты. В клинике можно сдать различные анализы, пройти витаминные капельницы и процедуры инъекционной медицины, осуществляемые врачами с высшим медицинским образованием.

Контакты https://mediccare.cz 420773730731 Chlumčanského 497/5, Libeň Praha 8

Пока никто не комментировал, будьте первым