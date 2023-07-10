MEDICCARE
10 ИЮЛЯ 2023
10:53
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Клиника Mediccare – частная многопрофильная клиника в Праге. Здесь работают и принимают новых пациентов терапевт, гинеколог, репродуктолог, физиотерапевт, стоматолог, педиатр, гематолог, дерматолог, хирург, ортопед, а также массажисты. В клинике можно сдать различные анализы, пройти витаминные капельницы и процедуры инъекционной медицины, осуществляемые врачами с высшим медицинским образованием.
Контакты
https://mediccare.cz
420773730731
Chlumčanského 497/5, Libeň Praha 8
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