PERMANENTNÍ MAKEUP

Перманентный макияж бровей – современная техника,

что позволяет восстановить первоначальный естественный вид

брови, скорректировать их форму и объем, добавить густоты

или полностью восстановить участки отсутствующих волос.

В своей работе я использую пигменты которые не станут зелеными или синими!

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