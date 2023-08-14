PERMANENTNÍ MAKEUP
14 АВГУСТА 2023
16:51
297
Перманентный макияж бровей – современная техника,
что позволяет восстановить первоначальный естественный вид
брови, скорректировать их форму и объем, добавить густоты
или полностью восстановить участки отсутствующих волос.
В своей работе я использую пигменты которые не станут зелеными или синими!
Все материалы одноразовые и сертифицированы ЕС
что позволяет восстановить первоначальный естественный вид
брови, скорректировать их форму и объем, добавить густоты
или полностью восстановить участки отсутствующих волос.
В своей работе я использую пигменты которые не станут зелеными или синими!
Все материалы одноразовые и сертифицированы ЕС
Контакты
www.abigailstyle.cz
+420773595952
ul. Milady Horákové 548/55
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.