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PERMANENTNÍ MAKEUP

Yuliia Shalyhina
14 АВГУСТА 2023
16:51
297
Перманентный макияж бровей – современная техника,
что позволяет восстановить первоначальный естественный вид
брови, скорректировать их форму и объем, добавить густоты
или полностью восстановить участки отсутствующих волос.
В своей работе я использую пигменты которые не станут зелеными или синими! 
Все материалы одноразовые и сертифицированы ЕС 
 
Контакты
www.abigailstyle.cz
+420773595952
ul. Milady Horákové 548/55

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