LOFTSTUDIO S.R.O. - СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

Loftstudio — это студия Анастасии Кригер и Алексея Боганова. Мы архитекторы и в работе используем аналитический и эстетический подход одновременно. Секрет гармонии проектов в разностороннем подходе: и функциональном – мужском и эстетическом – женском.



Главное в нашей работе — помнить, что мы делаем ее для людей. Всегда стараться представить каково будет жить в здании или интерьере, который создаешь. Это сложная, но очень увлекательная задача, за это мы и любим свою работу.



Красивая визуализация — это еще не дизайн. Правильный дизайн рождается только при хорошо налаженной коммуникации заказчика и дизайнера. Только тогда то пространство, что мы видим на картинках, сможет быть в точности реализовано и радовать своих обладателей.