LOFTSTUDIO S.R.O. - СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
14 АВГУСТА 2023
16:49
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Loftstudio — это студия Анастасии Кригер и Алексея Боганова. Мы архитекторы и в работе используем аналитический и эстетический подход одновременно. Секрет гармонии проектов в разностороннем подходе: и функциональном – мужском и эстетическом – женском.
Главное в нашей работе — помнить, что мы делаем ее для людей. Всегда стараться представить каково будет жить в здании или интерьере, который создаешь. Это сложная, но очень увлекательная задача, за это мы и любим свою работу.
Красивая визуализация — это еще не дизайн. Правильный дизайн рождается только при хорошо налаженной коммуникации заказчика и дизайнера. Только тогда то пространство, что мы видим на картинках, сможет быть в точности реализовано и радовать своих обладателей.
Главное в нашей работе — помнить, что мы делаем ее для людей. Всегда стараться представить каково будет жить в здании или интерьере, который создаешь. Это сложная, но очень увлекательная задача, за это мы и любим свою работу.
Красивая визуализация — это еще не дизайн. Правильный дизайн рождается только при хорошо налаженной коммуникации заказчика и дизайнера. Только тогда то пространство, что мы видим на картинках, сможет быть в точности реализовано и радовать своих обладателей.
Контакты
http://interior-design-prague.cz/
+420 777 094 773
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