НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Компания с 25 летним стажем работы на чешском рынке предлагает услуги по проектированию и монтажу натяжных потолков и стен, как из пленки ПВХ, так и текстиля.

В наличии большой выбор комплектующих и полотен для проведения монтажа своими силами. Также наша компания являясь дилером производителя материалов для звукоизоляции и акустики, проводит работы по шумоизоляции помещений качественно и в кратчайшие сроки. Для проведения этих видов работ своими силами, мы предоставим вам необходимые материалы и консультационное сопровождение. Еще одно направление нашей деятельности - это инсталляция самоклеющих пленок на разные поверхности. В широком спектре представлены автопленки, оконные пленки, пленки для оклейки кузова автомобиля, пленки для оклейки мебели и т. д. Работаем по всей Чехии.