НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
14 АВГУСТА 2023
16:47
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Компания с 25 летним стажем работы на чешском рынке предлагает услуги по проектированию и монтажу натяжных потолков и стен, как из пленки ПВХ, так и текстиля.
В наличии большой выбор комплектующих и полотен для проведения монтажа своими силами. Также наша компания являясь дилером производителя материалов для звукоизоляции и акустики, проводит работы по шумоизоляции помещений качественно и в кратчайшие сроки. Для проведения этих видов работ своими силами, мы предоставим вам необходимые материалы и консультационное сопровождение. Еще одно направление нашей деятельности - это инсталляция самоклеющих пленок на разные поверхности. В широком спектре представлены автопленки, оконные пленки, пленки для оклейки кузова автомобиля, пленки для оклейки мебели и т. д. Работаем по всей Чехии.
Контакты
https://www.folieljubava.cz/
+420739210640
Kladno, Komenskeho 3327
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