ДОСТАВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ
22 АВГУСТА 2023
13:59
203
✅Переезд
✅Перевозка вещей
✅Доставка мебели из магазинов
✅Сборка и разборка мебели
Работаем по городу Прага и ЧР
Для получения подробной информации и расчета стоимости Вашего заказа, обращайтесь по номеру
☎ +420777404272
(Viber WhatsApp Telegram)📲🗯️
✅Перевозка вещей
✅Доставка мебели из магазинов
✅Сборка и разборка мебели
Работаем по городу Прага и ЧР
Для получения подробной информации и расчета стоимости Вашего заказа, обращайтесь по номеру
☎ +420777404272
(Viber WhatsApp Telegram)📲🗯️
Контакты
+420777404272
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Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.