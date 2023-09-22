STAVBA VISION
22 сентября 2023
15:40
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Строительная компания Stavba Vision предоставляет услуги в сфере строительства, ремонта и реконструкций. Наша фирма берется за работы любой сложности, от мелких работ по типу «муж на час» до крупных строительных работ. В частности мы занимаемся реконструкциями под ключ, монолитными работами, покрытием полов, установкой и ремонтом инженерных систем, отделкой стен и потолков, возведением перегородок и фасадными работами. Свяжитесь с нами по телефону +420775008373 или напишите заявку на нашу электронную почту [email protected]
Контакты
+420775008373
Praha
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