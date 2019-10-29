Продается работающий бизнес в Чехии — языковая школа

Структура доходов
60% оборота компании приходится на годовые и полугодовые курсы чешского языка, 20% — на нострификацию образовательных документов, 10% — на дополнительные занятия, вечерние курсы чешского, помощь репетиторов, курсы английского языка, еще столько же — на страховки студентам, риелтерские и сопроводительные услуги, кратковременную субаренду.
Перечень расходов
Расходы компании состоят из аренды образовательного центра (заключен договор на пять лет), зарплаты педагогам и административным сотрудникам, комиссии агентам, административных и офисных расходов.
Возможности развития бизнеса
На основе существующей компании в связи с огромным спросом на жилье можно организовать риелтерское агентство для студентов, предоставлять учащимся дополнительные услуги (визовая поддержка, страхование, переводы документов, переплеты дипломных работ), развивать услуги трудостройства для студентов и иммигрантов из стран СНГ.
Коммерческое предложение
Компания продается за 1,5 млн крон. В эту сумму входит:
• юридическое лицо — s.r.o. с чистой историей, без задолженностей (подтверждается справками из государственных органов);
• телефонные номера, зарегистрированные на компанию;
• переоформление аренды оборудованного офиса – рецепция, классы, офисная мебель, ноутбуки для проектора, проектор;
• база договоров с агентами, студентами, шаблоны договоров;
• веб-сайт;
• полное описание образовательного процесса, включая внутренние регламенты и методические материалы;
• договор с педагогом годовых языковых курсов о долгосрочном сотрудничестве (бывший педагог Карлова Университета);
• договоры с педагогами вечерних курсов, репетиторами проф. предметов и иностранных языков и с бухгалтером;
• договоры с агентами из стран СНГ;
• активный профиль в Instagram;
• юридическое сопровождение сделки;
• рекламные материалы (папки, буклеты, флайеры);
• доменное имя и оплаченный хостинг.
Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.
Контактные данные
Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по тел. 420 777 831 558 или e-mail olga@hodie.cz.