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Продается работающий бизнес в Чехии — языковая школа

Продается работающий бизнес в Чехии — языковая школа

Info Portal 1143 0
Задумываетесь о собственном бизнесе в Чехии, но не хотите начинать деятельность с нуля? У вас есть шанс приобрести образовательное учреждение, которое работает в Праге с 2011 года. Средний оборот компании составляет 5 млн крон в год, расходы — 1,5 млн крон.
Продается работающий бизнес в Чехии — языковая школа

Структура доходов

60% оборота компании приходится на годовые и полугодовые курсы чешского языка, 20% — на нострификацию образовательных документов, 10% — на дополнительные занятия, вечерние курсы чешского, помощь репетиторов, курсы английского языка, еще столько же — на страховки студентам, риелтерские и сопроводительные услуги, кратковременную субаренду.

Перечень расходов

Расходы компании состоят из аренды образовательного центра (заключен договор на пять лет), зарплаты педагогам и административным сотрудникам, комиссии агентам, административных и офисных расходов. 

Возможности развития бизнеса

На основе существующей компании в связи с огромным спросом на жилье можно организовать риелтерское агентство для студентов, предоставлять учащимся дополнительные услуги (визовая поддержка, страхование, переводы документов, переплеты дипломных работ), развивать услуги трудостройства для студентов и иммигрантов из стран СНГ.

Коммерческое предложение

Компания продается за 1,5 млн крон. В эту сумму входит:

• юридическое лицо — s.r.o. с чистой историей, без задолженностей (подтверждается справками из государственных органов); 
• телефонные номера, зарегистрированные на компанию; 
• переоформление аренды оборудованного офиса – рецепция, классы, офисная мебель, ноутбуки для проектора, проектор; 
• база договоров с агентами, студентами, шаблоны договоров; 
• веб-сайт; 
• полное описание образовательного процесса, включая внутренние регламенты и методические материалы; 
• договор с педагогом годовых языковых курсов о долгосрочном сотрудничестве (бывший педагог Карлова Университета); 
• договоры с педагогами вечерних курсов, репетиторами проф. предметов и иностранных языков и с бухгалтером; 
• договоры с агентами из стран СНГ; 
• активный профиль в Instagram;
• юридическое сопровождение сделки;
• рекламные материалы (папки, буклеты, флайеры);
• доменное имя и оплаченный хостинг. 

 

Также в пакет входит реклама на сайте 420on.cz стоимостью 50 тысяч крон.

 

Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.

Контактные данные

Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по тел. 420 777 831 558 или e-mail olga@hodie.cz

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Темы
бизнес образование
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