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Продается работающий бизнес в Чехии — салон красоты

Продается работающий бизнес в Чехии — салон красоты

Info Portal 1653 0
Задумываетесь о собственном бизнесе в Чехии, но не хотите начинать с нуля? У вас есть возможность приобрести действующий салон красоты в самом центре Праги.
Продается работающий бизнес в Чехии — салон красоты

На продажу выставлен полностью оборудованный просторный салон красоты в центре Праги со свежим ремонтом, приносящий стабильный доход. Площадь салона — 146 кв. м. Он состоит из большого зала и нескольких отдельных кабинетов, которые можно сдавать в субаренду.

В салоне уже работает профессиональная команда: мастера маникюра, педикюра, мастера по бровям, перманентному макияжу и шугарингу, косметолог и визажист.

Помещение находится в аренде сроком на пять лет на выгодных условиях с правом продления еще на пять лет.

Структура доходов

80% — проценты от предоставляемых мастерами услуг, 20% — субаренда.

Перечень расходов

В список расходов входит аренда помещения и расходные материалы для маникюра и педикюра. Мастера работают на процентах от выручки. 

Коммерческое предложение

Салон красоты продается за 1,1 млн крон. В эту сумму входит:

• юридическое лицо — s.r.o. с чистой историей, без задолженностей (подтверждается справками из государственных органов); 
• переоформление аренды оборудованного офиса: рецепция, кабинеты, парикмахерские кресла, кушетки, кресла для маникюра, педикюра, мебель в зоне ожидания, телевизор, косметические столики, расходные материалы и другое; 
• база постоянных клиентов салона; 
• активный профиль в инстаграм с реальными подписчиками; 
• договора с мастерами, которые уже работают в этом салоне или арендуют кабинеты; 
• юридическое сопровождение сделки.

Также в пакет входит реклама на сайте 420on.cz на сумму 50 тысяч крон.

Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.

Мы также поможем вам оформить кредит на бизнес до 90% на выгодных условиях. Обращайтесь!

Контактные данные

Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по телефону 420 777 831 558 или e-mail olga@hodie.cz.

 

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Темы
бизнес Прага
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