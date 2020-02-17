Продается работающий бизнес в Чехии — салон красоты

Задумываетесь о собственном бизнесе в Чехии, но не хотите начинать с нуля? У вас есть возможность приобрести действующий салон красоты в самом центре Праги.

На продажу выставлен полностью оборудованный просторный салон красоты в центре Праги со свежим ремонтом, приносящий стабильный доход. Площадь салона — 146 кв. м. Он состоит из большого зала и нескольких отдельных кабинетов, которые можно сдавать в субаренду.

В салоне уже работает профессиональная команда: мастера маникюра, педикюра, мастера по бровям, перманентному макияжу и шугарингу, косметолог и визажист.

Помещение находится в аренде сроком на пять лет на выгодных условиях с правом продления еще на пять лет.

Структура доходов

80% — проценты от предоставляемых мастерами услуг, 20% — субаренда.

Перечень расходов

В список расходов входит аренда помещения и расходные материалы для маникюра и педикюра. Мастера работают на процентах от выручки.

Коммерческое предложение

Салон красоты продается за 1,1 млн крон. В эту сумму входит:

• юридическое лицо — s.r.o. с чистой историей, без задолженностей (подтверждается справками из государственных органов);

• переоформление аренды оборудованного офиса: рецепция, кабинеты, парикмахерские кресла, кушетки, кресла для маникюра, педикюра, мебель в зоне ожидания, телевизор, косметические столики, расходные материалы и другое;

• база постоянных клиентов салона;

• активный профиль в инстаграм с реальными подписчиками;

• договора с мастерами, которые уже работают в этом салоне или арендуют кабинеты;

• юридическое сопровождение сделки.

Также в пакет входит реклама на сайте 420on.cz на сумму 50 тысяч крон.

Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.

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Контактные данные

Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по телефону 420 777 831 558 или e-mail olga@hodie.cz.