Продается работающий бизнес в Чехии — салон красоты

На продажу выставлен полностью оборудованный просторный салон красоты в центре Праги со свежим ремонтом, приносящий стабильный доход. Площадь салона — 146 кв. м. Он состоит из большого зала и нескольких отдельных кабинетов, которые можно сдавать в субаренду.
В салоне уже работает профессиональная команда: мастера маникюра, педикюра, мастера по бровям, перманентному макияжу и шугарингу, косметолог и визажист.
Помещение находится в аренде сроком на пять лет на выгодных условиях с правом продления еще на пять лет.
Структура доходов
80% — проценты от предоставляемых мастерами услуг, 20% — субаренда.
Перечень расходов
В список расходов входит аренда помещения и расходные материалы для маникюра и педикюра. Мастера работают на процентах от выручки.
Коммерческое предложение
Салон красоты продается за 1,1 млн крон. В эту сумму входит:
• юридическое лицо — s.r.o. с чистой историей, без задолженностей (подтверждается справками из государственных органов);
• переоформление аренды оборудованного офиса: рецепция, кабинеты, парикмахерские кресла, кушетки, кресла для маникюра, педикюра, мебель в зоне ожидания, телевизор, косметические столики, расходные материалы и другое;
• база постоянных клиентов салона;
• активный профиль в инстаграм с реальными подписчиками;
• договора с мастерами, которые уже работают в этом салоне или арендуют кабинеты;
• юридическое сопровождение сделки.
Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.
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Контактные данные
Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по телефону 420 777 831 558 или e-mail olga@hodie.cz.