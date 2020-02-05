Продается работающий бизнес в Чехии — прокат электрических велосипедов

Коммерческое предложение
Продается работающий бизнес за 700 000 крон.
Что входит в пакет
• 17 велосипедов с gps, шлемы, дополнительные батареи, плащи от дождя;
• работающий мультиязычный веб-сайт;
• полное описание рабочего процесса, включая внутренние регламенты и правила;
• переоформление аренды оборудованного офиса (находится на оживленной улице в Праге 1);
• договоры с агентами из отелей (некоторые нужно обновить);
• активный профиль в Instagram и Facebook;
• доменное имя.
Дополнительная информация
Среди партнеров компании — TripAdvisor, Getyourgide, Yelp и т.д. В базе около 60 отелей, туристические фирмы.
Используются велосипеды чешского производства, которые каждый год проходят техобслуживание. В случае серьезной поломки производитель может приехать и починить транспортное средство на месте или забрать к себе на ремонт.
Оборот в 2019 году — 1,5 млн крон, доход — 600 000 крон.
Перечень расходов
Расходы компании состоят из аренды помещения, комиссии агентам, административных и офисных расходов, расходов на рекламу и печатные материалы, хостинг, мобильную связь, gps.
Есть возможности для развития и расширения бизнеса.
Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.
Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по тел. 420 777 831 558 или e-mail olga@hodie.cz.