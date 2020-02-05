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Продается работающий бизнес в Чехии — прокат электрических велосипедов

Продается работающий бизнес в Чехии — прокат электрических велосипедов

Info Portal 715 0
Задумываетесь о собственном бизнесе в Чехии, но не хотите начинать деятельность с нуля? На продажу выставлен прокат электрических велосипедов в Праге, который работает с 2017 года.
Продается работающий бизнес в Чехии — прокат электрических велосипедов

Коммерческое предложение

Продается работающий бизнес за 700 000 крон.

Что входит в пакет

• 17 велосипедов с gps, шлемы, дополнительные батареи, плащи от дождя; 
• работающий мультиязычный веб-сайт; 
• полное описание рабочего процесса, включая внутренние регламенты и правила; 
• переоформление аренды оборудованного офиса (находится на оживленной улице в Праге 1); 
• договоры с агентами из отелей (некоторые нужно обновить); 
• активный профиль в Instagram и Facebook;
• доменное имя. 

Дополнительная информация

Среди партнеров компании — TripAdvisor, Getyourgide, Yelp и т.д. В базе около 60 отелей, туристические фирмы.

Используются велосипеды чешского производства, которые каждый год проходят техобслуживание. В случае серьезной поломки производитель может приехать и починить транспортное средство на месте или забрать к себе на ремонт. 

Доходы

Оборот в 2019 году — 1,5 млн крон, доход — 600 000 крон.

Перечень расходов

Расходы компании состоят из аренды помещения, комиссии агентам, административных и офисных расходов, расходов на рекламу и печатные материалы, хостинг, мобильную связь, gps.

Есть возможности для развития и расширения бизнеса.

Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.

Также в пакет входит реклама на сайте 420on.cz на сумму 30 тысяч крон.

Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по тел. 420 777 831 558 или e-mail olga@hodie.cz

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Темы
бизнес велосипеды
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