Продается работающий бизнес в Чехии — прокат электрических велосипедов

Коммерческое предложение

Продается работающий бизнес за 700 000 крон .

Что входит в пакет

• 17 велосипедов с gps, шлемы, дополнительные батареи, плащи от дождя;

• работающий мультиязычный веб-сайт;

• полное описание рабочего процесса, включая внутренние регламенты и правила;

• переоформление аренды оборудованного офиса (находится на оживленной улице в Праге 1);

• договоры с агентами из отелей (некоторые нужно обновить);

• активный профиль в Instagram и Facebook;

• доменное имя.

Дополнительная информация

Среди партнеров компании — TripAdvisor, Getyourgide, Yelp и т.д. В базе около 60 отелей, туристические фирмы.

Используются велосипеды чешского производства, которые каждый год проходят техобслуживание. В случае серьезной поломки производитель может приехать и починить транспортное средство на месте или забрать к себе на ремонт.