Продажа бизнеса в Чехии: интернет-магазин

Интернет-магазин является эксклюзивным представителем торговой марки на рынке Чехии и Словакии.
Ценности данного бренда:
– Семейные ценности и традиции
– Забота о себе и близком человеке
– Дом, уют и комфорт
– Практичность
– Безопасность для здоровья
– EcoFriendly
Коммерческое предложение
Что входит в пакет:
– Интернет-магазин на чешской платформе, где подключены все необходимые партнерские системы для качественной работы
– Товар на складе, упаковочные материалы, стеллажи
– База европейских поставщиков с выгодными условиями поставок
– Клиентская база
– Два активных профиля в Instagram (русский и чешский) с реальными подписчиками и целевой аудиторией
– Настроенные рекламные кабинеты с действующей рекламой. Обучение и сопровождение работы с интернет-платформой в течение месяца и другая информация
Чешская платформа оплачена до 07.01.2021. Платформа предоставляет полный ассортимент необходимых функций для ведения интернет-магазина в Чехии:
– Склад
– Бухгалтерия
– СРМ-система
– Маркетинг
– Статистика
– Способы доставки: PPL, Zasilkovna, Česká Pošta...
– Способы оплаты: GoPay, PayPal, подключение к любому чешскому банку
– Документация: Obchodní podmínky, Reklamační řad, GDPR
– Визуальная и текстовая часть: качественные фото, тексты, написанные копирайтером с учетом ключевых слов, универсальные банеры
– Google Analitics: создан и прописан рекламный кабинет, собраны ключевые слова, созданы и проанализированы рекламные кампании
– Платформа позволяет подключать множество других дополнительных функций
При покупке бизнеса вы получаете не только материальные активы, но и бизнес-план, стратегию продвижения бренда, рабочие кейсы представителей в других странах, финансовые расчеты.
Стоимость бизнеса —700 000 крон
Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.
Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться на e-mail olga@hodie.cz.