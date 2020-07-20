Продажа бизнеса в Чехии: интернет-магазин

Продается бизнес в Чехии, который можно вести, находясь в любой точке планеты! На продажу выставлен работающий интернет-магазин на чешской платформе, где подключены все необходимые для качественной работы партнерские системы.

Интернет-магазин является эксклюзивным представителем торговой марки на рынке Чехии и Словакии.



Ценности данного бренда:

– Семейные ценности и традиции

– Забота о себе и близком человеке

– Дом, уют и комфорт

– Практичность

– Безопасность для здоровья

– EcoFriendly

Коммерческое предложение

Что входит в пакет:

– Интернет-магазин на чешской платформе, где подключены все необходимые партнерские системы для качественной работы

– Товар на складе, упаковочные материалы, стеллажи

– База европейских поставщиков с выгодными условиями поставок

– Клиентская база

– Два активных профиля в Instagram (русский и чешский) с реальными подписчиками и целевой аудиторией

– Настроенные рекламные кабинеты с действующей рекламой. Обучение и сопровождение работы с интернет-платформой в течение месяца и другая информация

Чешская платформа оплачена до 07.01.2021. Платформа предоставляет полный ассортимент необходимых функций для ведения интернет-магазина в Чехии:

– Склад

– Бухгалтерия

– СРМ-система

– Маркетинг

– Статистика

– Способы доставки: PPL, Zasilkovna, Česká Pošta...

– Способы оплаты: GoPay, PayPal, подключение к любому чешскому банку

– Документация: Obchodní podmínky, Reklamační řad, GDPR

– Визуальная и текстовая часть: качественные фото, тексты, написанные копирайтером с учетом ключевых слов, универсальные банеры

– Google Analitics: создан и прописан рекламный кабинет, собраны ключевые слова, созданы и проанализированы рекламные кампании

– Платформа позволяет подключать множество других дополнительных функций

При покупке бизнеса вы получаете не только материальные активы, но и бизнес-план, стратегию продвижения бренда, рабочие кейсы представителей в других странах, финансовые расчеты.

Стоимость бизнеса —700 000 крон

Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.

Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться на e-mail olga@hodie.cz.