Продажа бизнеса в Чехии: финансовая компания

В стоимость компании входит:
– действующая лицензия,
– софт — IT-система для платежных компаний,
– система внутренних регламентов по рискам и АМЛ,
– переоформление на нового владельца,
– подача информации об изменении владельцев во все государственные органы.
Стоимость компании: 180 тыс. евро.
Подробная информация, включая Due Diligence и финансовые отчеты, будет предоставлена прямым интересующимся после подписания соглашения о неразглашении.
Контактные данные
Если вас заинтересовало это предложение и вы рассматриваете возможность купить компанию или приобрести другой бизнес в Чехии, просьба обращаться на e-mail olga@hodie.cz