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Продажа бизнеса в Чехии: финансовая компания

Продажа бизнеса в Чехии: финансовая компания

Info Portal 425 0
Продается финансовая компания с действующей чешской лицензией на предоставление платежных услуг.
Продажа бизнеса в Чехии: финансовая компания

В стоимость компании входит: 

– действующая лицензия,
– софт — IT-система для платежных компаний, 
– система внутренних регламентов по рискам и АМЛ, 
– переоформление на нового владельца, 
– подача информации об изменении владельцев во все государственные органы. 

 

Стоимость компании: 180 тыс. евро. 

 
Подробная информация, включая Due Diligence и финансовые отчеты, будет предоставлена прямым интересующимся после подписания соглашения о неразглашении.
 
Контактные данные

Если вас заинтересовало это предложение и вы рассматриваете возможность купить компанию или приобрести другой бизнес в Чехии, просьба обращаться на e-mail olga@hodie.cz

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