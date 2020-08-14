Продажа бизнеса в Чехии: финансовая компания

Продается финансовая компания с действующей чешской лицензией на предоставление платежных услуг.

В стоимость компании входит:

– действующая лицензия,

– софт — IT-система для платежных компаний,

– система внутренних регламентов по рискам и АМЛ,

– переоформление на нового владельца,

– подача информации об изменении владельцев во все государственные органы.

Стоимость компании: 180 тыс. евро.

Подробная информация, включая Due Diligence и финансовые отчеты, будет предоставлена прямым интересующимся после подписания соглашения о неразглашении.

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