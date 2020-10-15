Бизнес в Чехии: продается работающий салон красоты в Праге

Если вы хотите купить бизнес в Праге, самое время сделать это сейчас, чтобы подготовиться к новому сезону. На продажу выставлен современный, стильный, полностью оборудованный салон красоты в Праге 4 с удобным расположением и низкой арендной платой за помещение.

На продажу выставлен полностью оборудованный просторный салон красоты в Праге, приносящий стабильный доход. Это очень выгодное предложение для начала собственного бизнеса в Чехии. Площадь салона — 121 кв. м. В помещении есть рецепция, 2 зоны ожидания, 6 рабочих мест для маникюра, 2 места для педикюра, 2 места для макияжа / ухода за бровями, 2 отдельных кабинета, терраса и детский уголок. Все рабочие места полностью оборудованы.

Перечень расходов

В список расходов входит аренда помещения и расходные материалы для маникюра и педикюра. Мастера работают на процентах от выручки. Кабинеты и отдельные места можно также сдавать в субаренду.

Коммерческое предложение

Переоформление договора аренды

Передача всего оборудования и мебели

Помещение площадью 121 кв. м (после ремонта, отдельный вход) находится в аренде

6 рабочих мест для маникюра, 2 места для педикюра, 2 отдельных кабинета с кушетками, 2 места для ухода за бровями / макияжа

Большая терраса

Колаудация помещения: косметические службы, маникюр, педикюр, розничная и оптовая торговля

Стоимость — 1 550 000 крон.

Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.

Контактные данные

Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по телефону 420 777 831 558 или e-mail olga@hodie.cz

Подробная информация будет предоставлена прямым интересующимся после подписания соглашения о неразглашении.