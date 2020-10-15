Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.15
USD
22.94
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04n 7 °C
Бизнес в Чехии: продается работающий салон красоты в Праге

Бизнес в Чехии: продается работающий салон красоты в Праге

Info Portal 2021 0
Если вы хотите купить бизнес в Праге, самое время сделать это сейчас, чтобы подготовиться к новому сезону. На продажу выставлен современный, стильный, полностью оборудованный салон красоты в Праге 4 с удобным расположением и низкой арендной платой за помещение.
Бизнес в Чехии: продается работающий салон красоты в Праге

На продажу выставлен полностью оборудованный просторный салон красоты в Праге, приносящий стабильный доход. Это очень выгодное предложение для начала собственного бизнеса в Чехии. Площадь салона — 121 кв. м. В помещении есть рецепция, 2 зоны ожидания, 6 рабочих мест для маникюра, 2 места для педикюра, 2 места для макияжа / ухода за бровями, 2 отдельных кабинета, терраса и детский уголок. Все рабочие места полностью оборудованы. 

Перечень расходов

В список расходов входит аренда помещения и расходные материалы для маникюра и педикюра. Мастера работают на процентах от выручки. Кабинеты и отдельные места можно также сдавать в субаренду.

Коммерческое предложение

  • Переоформление договора аренды
  • Передача всего оборудования и мебели
  • Помещение площадью 121 кв. м (после ремонта, отдельный вход) находится в аренде
  • 6 рабочих мест для маникюра, 2 места для педикюра, 2 отдельных кабинета с кушетками, 2 места для ухода за бровями / макияжа
  • Большая терраса
  • Колаудация помещения: косметические службы, маникюр, педикюр, розничная и оптовая торговля

Стоимость — 1 550 000 крон.

Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.

Контактные данные

Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по телефону 420 777 831 558 или e-mail olga@hodie.cz

Подробная информация будет предоставлена прямым интересующимся после подписания соглашения о неразглашении.

Рассказать всем:
Темы


Мобильная версия