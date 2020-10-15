Бизнес в Чехии: продается работающий салон красоты в Праге

На продажу выставлен полностью оборудованный просторный салон красоты в Праге, приносящий стабильный доход. Это очень выгодное предложение для начала собственного бизнеса в Чехии. Площадь салона — 121 кв. м. В помещении есть рецепция, 2 зоны ожидания, 6 рабочих мест для маникюра, 2 места для педикюра, 2 места для макияжа / ухода за бровями, 2 отдельных кабинета, терраса и детский уголок. Все рабочие места полностью оборудованы.
Перечень расходов
В список расходов входит аренда помещения и расходные материалы для маникюра и педикюра. Мастера работают на процентах от выручки. Кабинеты и отдельные места можно также сдавать в субаренду.
Коммерческое предложение
- Переоформление договора аренды
- Передача всего оборудования и мебели
- Помещение площадью 121 кв. м (после ремонта, отдельный вход) находится в аренде
- 6 рабочих мест для маникюра, 2 места для педикюра, 2 отдельных кабинета с кушетками, 2 места для ухода за бровями / макияжа
- Большая терраса
-
Колаудация помещения: косметические службы, маникюр, педикюр, розничная и оптовая торговля
Стоимость — 1 550 000 крон.
Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.
Контактные данные
Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по телефону 420 777 831 558 или e-mail olga@hodie.cz
Подробная информация будет предоставлена прямым интересующимся после подписания соглашения о неразглашении.