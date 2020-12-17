Продажа автосервиса в Праге

Предлагается на продажу действующий автосервис в Праге. Сервис полностью оборудован для диагностики, обслуживания и ремонта легковых и легких коммерческих автомобилей всех марок и поколений. Помещение арендовано, все оборудование находится в собственности.

На продажу выставлен полностью оборудованный автосервис. Он работает с 2010 года и не только обеспечивает стабильный ежемесячный доход на уровне малого предприятия, но и имеет перспективу роста доходов от деятельности в будущем.

Автосервис представляет полный комплекс услуг: обслуживание, ремонт агрегатов, шиномонтаж и балансировка, геометрия ходовой части, диагностика/заправка кондиционеров, диагностика электронных систем автомобиля, диагностика и ремонт дизельных насосов и форсунок, кузовной ремонт и покраска, а также оказывает помощь в поиске и покупке подходящего автомобиля, автостраховании, поддержку при продаже автомобиля.

Все оборудование находится в собственности. В автосервисе работают профессиональные мастера, у предприятия есть обширный список постоянных клиентов.

Стоимость — 2 500 000 крон.

Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.

Контактные данные

Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться на e-mail olga@hodie.cz

Остальная информация будет предоставлена прямым интересующимся после подписания соглашения о неразглашении.