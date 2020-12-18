Продается бизнес в Праге — свадебный салон

Продается свадебный салон в самом центре Праги. Предложение включает в себя переоформление бессрочной аренды помещения, базу клиентов и товар — 150 красивейших платьев.

В связи с переездом владельца на продажу выставлен красивый и выгодный бизнес — свадебный салон в центре Праги. Помещение находится в бессрочной аренде, недавно отремонтировано и полностью оборудовано.

В салоне работает команда профессиональных сотрудников. Покупатель также получит весь товар: стильные и современные свадебные и вечерние платья.

Коммерческое предложение

Переоформление договора аренды

Передача всего оборудования и мебели

Товар — 150 красивейших свадебных платьев

Стоимость — 2 500 000 крон.

Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.

Контактные данные

Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по e-mail olga@hodie.cz

Остальная информация будет предоставлена прямым интересующимся после подписания соглашения о неразглашении.