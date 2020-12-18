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Продается бизнес в Праге — свадебный салон

Продается бизнес в Праге — свадебный салон

Info Portal 912 0
Продается свадебный салон в самом центре Праги. Предложение включает в себя переоформление бессрочной аренды помещения, базу клиентов и товар — 150 красивейших платьев.
Продается бизнес в Праге — свадебный салон

В связи с переездом владельца на продажу выставлен красивый и выгодный бизнес — свадебный салон в центре Праги. Помещение находится в бессрочной аренде, недавно отремонтировано и полностью оборудовано.

В салоне работает команда профессиональных сотрудников. Покупатель также получит весь товар: стильные и современные свадебные и вечерние платья.

 

Коммерческое предложение

 

  • Переоформление договора аренды
  • Передача всего оборудования и мебели
  • Товар — 150 красивейших свадебных платьев

Стоимость — 2 500 000 крон.

Расходы на оформление сделки несут обе стороны 50/50.

Контактные данные

Если вас заинтересовало это предложение, просьба обращаться по e-mail olga@hodie.cz

Остальная информация будет предоставлена прямым интересующимся после подписания соглашения о неразглашении.

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