Продажа бизнеса в Чехии: сервисный центр Apple

Продается сервис смартфонов и планшетов Apple. Компания существует с 2018 года. Ежемесячно за услугами обращаются более 60 клиентов.

Офис компании расположен в арендованном помещении около 50 м2. на оживленной улице. Размер арендной платы составляет 17 000 крон в месяц. В компании работают 3 сотрудника: один постоянный работник и два сотрудника, занятых неполный рабочий день. Владелец занимается административными вопросами и следит за бесперебойной работой компании. На это уходит 10 часов в неделю.

В продажу входит:

оборудование;

резервы на складе;

контракты с поставщиками;

база данных клиентов;

веб-сайт;

активные социальные сети;

ноу-хау.

Стоимость компании: 2 000 000 Kč