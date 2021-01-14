Продажа бизнеса в Чехии: сервисный центр Apple

Офис компании расположен в арендованном помещении около 50 м2. на оживленной улице. Размер арендной платы составляет 17 000 крон в месяц. В компании работают 3 сотрудника: один постоянный работник и два сотрудника, занятых неполный рабочий день. Владелец занимается административными вопросами и следит за бесперебойной работой компании. На это уходит 10 часов в неделю.
В продажу входит:
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оборудование;
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резервы на складе;
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контракты с поставщиками;
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база данных клиентов;
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веб-сайт;
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активные социальные сети;
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ноу-хау.
Стоимость компании: 2 000 000 Kč
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