Продажа бизнеса в Чехии: международный интернет-магазин одежды

Компания арендует склад и офис в Праге. Размер помещений — 100 кв.метров. Владельцы подготовили стратегию развития интернет-магазина и готовы передать ее новому владельцу. Они также обязуются с нуля обучить всем процессам новых владельцев и сотрудников.
Все домены, товарные знаки, контракты с операторами связи, контракты с поставщиками и социальными сетями будут переданы новому владельцу.
В стоимость компании входит:
- современные интернет-магазины, работающие на платформе Shoptet, с индивидуальными настройками;
- база данных электронной почты из 36 000 контактов;
- домен CZ / SK / HU;
- социальные сети Facebook (17 тыс. подписчиков) и Instagram (11тыс. подписчиков);
- автоматизированная система менеджмента поставщиков;
- автоматизированная система на уровне заказов, возвратов, добавления товаров, создания этикеток;
- расширенная аналитика данных в облаке, которая включает возможности прогнозирования, аналитику клиентов и т.д.;
- торговая марка;
- полная база данных клиентов;
- аккаунты Google, Facebook, Glami, Shopalike, Seznam, Collabim;
- контакты 3 поставщиков;
- выгодные контракты с транспортными компаниями.
Цена: 6 000 000 Kč
Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz