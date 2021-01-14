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Продажа бизнеса в Чехии: международный интернет-магазин одежды

Продажа бизнеса в Чехии: международный интернет-магазин одежды

420on 452 0
Продается действующий интернет-магазин, ориентированный на продажу брендовой одежды покупателям из Чехии, Словакии и Венгрии. Компания была основана 4 года назад. Интернет-магазин работает на трех доменах - .cz, .sk и .hu.
Продажа бизнеса в Чехии: международный интернет-магазин одежды

Компания арендует склад и офис в Праге. Размер помещений — 100 кв.метров. Владельцы подготовили стратегию развития интернет-магазина и готовы передать ее новому владельцу. Они также обязуются с нуля обучить всем процессам новых владельцев и сотрудников.

Все домены, товарные знаки, контракты с операторами связи, контракты с поставщиками и социальными сетями будут переданы новому владельцу.

В стоимость компании входит:

  • современные интернет-магазины, работающие на платформе Shoptet, с индивидуальными настройками;
  • база данных электронной почты из 36 000 контактов;
  • домен CZ / SK / HU;
  • социальные сети Facebook (17 тыс. подписчиков) и Instagram (11тыс. подписчиков);
  • автоматизированная система менеджмента поставщиков;
  • автоматизированная система на уровне заказов, возвратов, добавления товаров, создания этикеток;
  • расширенная аналитика данных в облаке, которая включает возможности прогнозирования, аналитику клиентов и т.д.;
  • торговая марка;
  • полная база данных клиентов;
  • аккаунты Google, Facebook, Glami, Shopalike, Seznam, Collabim;
  • контакты 3 поставщиков;
  • выгодные контракты с транспортными компаниями.

Цена: 6 000 000 Kč

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

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Темы
магазины бизнес Прага деньги Чехия работа
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