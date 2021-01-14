Продажа бизнеса в Чехии: международный интернет-магазин одежды

Продается действующий интернет-магазин, ориентированный на продажу брендовой одежды покупателям из Чехии, Словакии и Венгрии. Компания была основана 4 года назад. Интернет-магазин работает на трех доменах - .cz, .sk и .hu.

Компания арендует склад и офис в Праге. Размер помещений — 100 кв.метров. Владельцы подготовили стратегию развития интернет-магазина и готовы передать ее новому владельцу. Они также обязуются с нуля обучить всем процессам новых владельцев и сотрудников.

Все домены, товарные знаки, контракты с операторами связи, контракты с поставщиками и социальными сетями будут переданы новому владельцу.

В стоимость компании входит:

современные интернет-магазины, работающие на платформе Shoptet, с индивидуальными настройками;

база данных электронной почты из 36 000 контактов;

домен CZ / SK / HU;

социальные сети Facebook (17 тыс. подписчиков) и Instagram (11тыс. подписчиков);

автоматизированная система менеджмента поставщиков;

автоматизированная система на уровне заказов, возвратов, добавления товаров, создания этикеток;

расширенная аналитика данных в облаке, которая включает возможности прогнозирования, аналитику клиентов и т.д.;

торговая марка;

полная база данных клиентов;

аккаунты Google, Facebook, Glami, Shopalike, Seznam, Collabim;

контакты 3 поставщиков;

выгодные контракты с транспортными компаниями.

Цена: 6 000 000 Kč