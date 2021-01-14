Продажа бизнеса в Чехии: компания розничной торговли

В каждом киоске заняты два сотрудника, которые работают в фирме уже 8 лет. Владельцы занимаются администрированием и управлением компанией. В собственности компании находится оборудование и запасы товаров, закупочная цена которых колеблется от 1,5 до 1,7 миллиона чешских крон.
Наблюдается стабильный рост продаж. Они растут благодаря лояльности сотрудников, внедрению новых продуктов (устройства для нагревания табака) и за счет увеличения среднего чека.
В продажу входит:
- оборудование одного из киосков
- запасы товаров стоимостью 1,5 - 1,7 млн. чешских крон
Каждый из киосков работает уже больше 20 лет.
Стоимость бизнеса: по запросу
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