Продажа бизнеса в Чехии: компания розничной торговли

Продается компания в сфере розничной торговли табачными изделиями, газетами, журналами и дополнительным ассортиментом. Компания владеет тремя киосками (трафика) в Пльзеньском крае. Это стабильный, всегда актуальный бизнес.

В каждом киоске заняты два сотрудника, которые работают в фирме уже 8 лет. Владельцы занимаются администрированием и управлением компанией. В собственности компании находится оборудование и запасы товаров, закупочная цена которых колеблется от 1,5 до 1,7 миллиона чешских крон.

Наблюдается стабильный рост продаж. Они растут благодаря лояльности сотрудников, внедрению новых продуктов (устройства для нагревания табака) и за счет увеличения среднего чека.

В продажу входит:

оборудование одного из киосков

запасы товаров стоимостью 1,5 - 1,7 млн. чешских крон

Каждый из киосков работает уже больше 20 лет.

Стоимость бизнеса: по запросу