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Продажа бизнеса в Чехии: компания розничной торговли

Продажа бизнеса в Чехии: компания розничной торговли

420on 449 0
Продается компания в сфере розничной торговли табачными изделиями, газетами, журналами и дополнительным ассортиментом. Компания владеет тремя киосками (трафика) в Пльзеньском крае. Это стабильный, всегда актуальный бизнес.
Продажа бизнеса в Чехии: компания розничной торговли

В каждом киоске заняты два сотрудника, которые работают в фирме уже 8 лет. Владельцы занимаются администрированием и управлением компанией. В собственности компании находится оборудование и запасы товаров, закупочная цена которых колеблется от 1,5 до 1,7 миллиона чешских крон. 

Наблюдается стабильный рост продаж. Они растут благодаря лояльности сотрудников, внедрению новых продуктов (устройства для нагревания табака) и за счет увеличения среднего чека.

В продажу входит:

  • оборудование одного из киосков
  • запасы товаров стоимостью 1,5 - 1,7 млн. чешских крон

Каждый из киосков работает уже больше 20 лет.

Стоимость бизнеса: по запросу

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

 
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Темы
бизнес деньги Чехия работа продукты сигареты
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