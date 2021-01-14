Продажа бизнеса в Чехии: кадровое агентство

Продается быстрорастущее агентство по трудоустройству в Южноморавском крае, которое специализируется на поиске иностранных рабочих для европейских компаний.

Компания предоставляет услуги легального трудоустройства граждан, проживающих за пределами ЕС, в основном в Украине. Кадровый офис компании находится непосредственно на территории страны.

Компания организует подбор персонала с участием представителей будущих работодателей, а также управляет информационным call-центром, обеспечивает медицинские осмотры кандидатов, обучает их иностранным языкам, занимается необходимыми разрешениями и визами, заключает трудовые договоры и т.д. У компании есть веб-сайт.

В экономике компании наблюдается рост оборота.

В продажу входит:

2 автомобиля;

офисная и компьютерная техника;

контракты с работодателями;

ноу-хау;

веб-сайт.

Стоимость компании: 23 100 000 Kč