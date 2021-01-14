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Продажа бизнеса в Чехии: кадровое агентство

Продажа бизнеса в Чехии: кадровое агентство

420on 391 0
Продается быстрорастущее агентство по трудоустройству в Южноморавском крае, которое специализируется на поиске иностранных рабочих для европейских компаний.
Продажа бизнеса в Чехии: кадровое агентство

Компания предоставляет услуги легального трудоустройства граждан, проживающих за пределами ЕС, в основном в Украине. Кадровый офис компании находится непосредственно на территории страны. 

Компания организует подбор персонала с участием представителей будущих работодателей, а также управляет информационным call-центром, обеспечивает медицинские осмотры кандидатов, обучает их иностранным языкам, занимается необходимыми разрешениями и визами, заключает трудовые договоры и т.д. У компании есть веб-сайт.

В экономике компании наблюдается рост оборота. 

В продажу входит: 

  • 2 автомобиля;
  • офисная и компьютерная техника;
  • контракты с работодателями;
  • ноу-хау;
  • веб-сайт.

Стоимость компании: 23 100 000 Kč

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

 

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Темы
работа бизнес деньги Чехия
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