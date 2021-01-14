Продажа бизнеса в Чехии: кадровое агентство

Компания предоставляет услуги легального трудоустройства граждан, проживающих за пределами ЕС, в основном в Украине. Кадровый офис компании находится непосредственно на территории страны.
Компания организует подбор персонала с участием представителей будущих работодателей, а также управляет информационным call-центром, обеспечивает медицинские осмотры кандидатов, обучает их иностранным языкам, занимается необходимыми разрешениями и визами, заключает трудовые договоры и т.д. У компании есть веб-сайт.
В экономике компании наблюдается рост оборота.
В продажу входит:
- 2 автомобиля;
- офисная и компьютерная техника;
- контракты с работодателями;
- ноу-хау;
- веб-сайт.
Стоимость компании: 23 100 000 Kč
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