Продажа бизнеса в Чехии: оптовая и розничная торговля сладостями

В состав компании входят розничные отделения, но большая часть доходов поступает от оптовых продаж. Высокий результат показывают онлайн-продажи. Компания арендует складские и офисные помещения площадью более 1400 кв.м., а также несколько торговых помещений в крупных городах.
Собственник хочет продать контрольный пакет акций и тем самым обеспечить дальнейшее развитие компании. Инвестор должен иметь опыт экспансии на зарубежные рынки.
В продажу входит:
- 3 автомобиля;
- запасы на складе (4 — 6 млн. крон);
- торговое и складское оборудование;
- положение на рынке;
- веб-сайт;
- ноу-хау.
Цена: по запросу
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