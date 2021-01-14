Продажа бизнеса в Чехии: оптовая и розничная торговля сладостями

Продается доля в компании, которая занимается оптовой и розничной торговлей сладостями. Компания находится на рынке уже 10 лет.

В состав компании входят розничные отделения, но большая часть доходов поступает от оптовых продаж. Высокий результат показывают онлайн-продажи. Компания арендует складские и офисные помещения площадью более 1400 кв.м., а также несколько торговых помещений в крупных городах.

Собственник хочет продать контрольный пакет акций и тем самым обеспечить дальнейшее развитие компании. Инвестор должен иметь опыт экспансии на зарубежные рынки.

В продажу входит:

3 автомобиля;

запасы на складе (4 — 6 млн. крон);

торговое и складское оборудование;

положение на рынке;

веб-сайт;

ноу-хау.

Цена: по запросу