Продажа бизнеса в Чехии: производство автомобильных аксессуаров

Компания поставляет свою продукцию на внутренний рынок через веб-сайты и регулярные поставки товаров розничным торговым сетям, а также бизнес-партнерам из числа автосалонов и аналогичных компаний.
Это семейный бизнес — производством и продажей занимается семья владельца (3 человека) и шесть сотрудников. Члены семьи владельца при необходимости готовы продолжить работу в компании в течение согласованного периода времени.
Компания владеет недвижимостью площадью более 1000 квадратных метров, для работы фирма использует половину площади. Цокольный этаж (вторая половина комплекса) сдается в аренду. Согласно оценке, рыночная стоимость здания составляет примерно 7-8 миллионов чешских крон.
Есть возможности для расширения бизнеса за счет увеличения товарооборота и количества клиентов из розничных магазинов и автомастерских.
Владелец предлагает два варианта сделки:
1. Продажа компании вместе с недвижимостью
В продажу входит:
производственный корпус 1000 м2;
производственное оборудование;
запасы на складе стоимостью около 700-800 тыс. крон;
контакты с поставщиками;
контакты клиентов;
сайт, домен;
ноу-хау.
Стоимость — 9,8 млн крон.
2. Продажа компании без недвижимости (новый владелец становится субарендатором):
В продажу входит:
производственное оборудование;
запасы на складе стоимостью около 700-800 тыс. крон;
контакты с поставщиками;
контакты клиентов;
сайт, домен;
ноу-хау.
Стоимость — 1,4 млн крон.
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