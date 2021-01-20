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Продажа бизнеса в Чехии: производство автомобильных аксессуаров

Продажа бизнеса в Чехии: производство автомобильных аксессуаров

420on 291 0
Продается компания — производитель текстильных автомобильных аксессуаров (100% доля в s.r.o.) в Среднечешском крае. Компания была основана в 1995 году и со временем превратилась в специализированного производителя и импортера широкого спектра автомобильных аксессуаров.
Продажа бизнеса в Чехии: производство автомобильных аксессуаров

Компания поставляет свою продукцию на внутренний рынок через веб-сайты и регулярные поставки товаров розничным торговым сетям, а также бизнес-партнерам из числа автосалонов и аналогичных компаний.

Это семейный бизнес — производством и продажей занимается семья владельца (3 человека) и шесть сотрудников. Члены семьи владельца при необходимости готовы продолжить работу в компании в течение согласованного периода времени.

Компания владеет недвижимостью площадью более 1000 квадратных метров, для работы фирма использует половину площади. Цокольный этаж (вторая половина комплекса) сдается в аренду. Согласно оценке, рыночная стоимость здания составляет примерно 7-8 миллионов чешских крон.

Есть возможности для расширения бизнеса за счет увеличения товарооборота и количества клиентов из розничных магазинов и автомастерских.

Владелец предлагает два варианта сделки:

1. Продажа компании вместе с недвижимостью

В продажу входит:

производственный корпус 1000 м2;

производственное оборудование;

запасы на складе стоимостью около 700-800 тыс. крон;

контакты с поставщиками;

контакты клиентов;

сайт, домен; 

ноу-хау.

Стоимость — 9,8 млн крон. 

2. Продажа компании без недвижимости (новый владелец становится субарендатором):

В продажу входит:

производственное оборудование;

запасы на складе стоимостью около 700-800 тыс. крон;

контакты с поставщиками;

контакты клиентов; 

сайт, домен; 

ноу-хау.

Стоимость — 1,4 млн крон.

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

 
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Темы
бизнес Чехия деньги Автомобили
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