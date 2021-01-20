Продажа бизнеса в Чехии: компания-дистрибьютор изделий из стекла и фарфора

Продается компания, специализирующаяся на импорте и последующей реализации товаров для дома, а также изделий из стекла и фарфора. 95% клиентов компании — это оптовые закупщики, которые также осуществляют поставки в розничные сети, рестораны, школы, местные магазины.

Компания импортирует изделия из Словакии, Китая, Италии, Франции, Бельгии, Турции, а также осуществляет дистрибуцию в Чешской Республике и Словакии.

Компания расположена в арендованном помещении площадью 300 м2, в котором есть склад и офис. Активы компании включают в себя все складское и офисное оборудование, а также погрузчик и фургон общей стоимостью 1,2 млн чешских крон. Запасы на складе в закупочных ценах составляют примерно 6 млн чешских крон.

Операционная деятельность внутри компании находится под руководством владельца компании, он также нанимает рабочих, работающих неполный рабочий день. Владелец занимается отправкой и доставкой товаров, покупкой товаров из-за границы и административными вопросами.

Для интернет-продаж компания разработала новый интернет-магазин стоимостью 150 000 чешских крон. Продажа через интернет-магазин — одна из возможностей для развития компании, которую нынешний владелец еще не реализовал. После продажи собственник готов всему научить нового хозяина и помогать в течение двух-трех месяцев в качестве временного сотрудника.

В продажу входит:

фургон Peugeot Boxer 3,0 HDI

VZV Linde E15, L10

складские контейнеры

стеллажи для хранения

оргтехника

запасы на складе

веб-сайт с интернет-магазином

ноу-хау

арендованные склад и офис площадью 300 м²

аренда: 16,100 крон / месяц

Стоимость — 10 млн крон