Продажа бизнеса в Чехии: компания-дистрибьютор изделий из стекла и фарфора

Компания импортирует изделия из Словакии, Китая, Италии, Франции, Бельгии, Турции, а также осуществляет дистрибуцию в Чешской Республике и Словакии.
Компания расположена в арендованном помещении площадью 300 м2, в котором есть склад и офис. Активы компании включают в себя все складское и офисное оборудование, а также погрузчик и фургон общей стоимостью 1,2 млн чешских крон. Запасы на складе в закупочных ценах составляют примерно 6 млн чешских крон.
Операционная деятельность внутри компании находится под руководством владельца компании, он также нанимает рабочих, работающих неполный рабочий день. Владелец занимается отправкой и доставкой товаров, покупкой товаров из-за границы и административными вопросами.
Для интернет-продаж компания разработала новый интернет-магазин стоимостью 150 000 чешских крон. Продажа через интернет-магазин — одна из возможностей для развития компании, которую нынешний владелец еще не реализовал. После продажи собственник готов всему научить нового хозяина и помогать в течение двух-трех месяцев в качестве временного сотрудника.