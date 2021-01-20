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Продажа бизнеса в Чехии: компания-дистрибьютор изделий из стекла и фарфора

Продажа бизнеса в Чехии: компания-дистрибьютор изделий из стекла и фарфора

420on 235 0
Продается компания, специализирующаяся на импорте и последующей реализации товаров для дома, а также изделий из стекла и фарфора. 95% клиентов компании — это оптовые закупщики, которые также осуществляют поставки в розничные сети, рестораны, школы, местные магазины.
Продажа бизнеса в Чехии: компания-дистрибьютор изделий из стекла и фарфора

Компания импортирует изделия из Словакии, Китая, Италии, Франции, Бельгии, Турции, а также осуществляет дистрибуцию в Чешской Республике и Словакии.

Компания расположена в арендованном помещении площадью 300 м2, в котором есть склад и офис. Активы компании включают в себя все складское и офисное оборудование, а также погрузчик и фургон общей стоимостью 1,2 млн чешских крон. Запасы на складе в закупочных ценах составляют примерно 6 млн чешских крон.

Операционная деятельность внутри компании находится под руководством владельца компании, он также нанимает рабочих, работающих неполный рабочий день. Владелец занимается отправкой и доставкой товаров, покупкой товаров из-за границы и административными вопросами.

Для интернет-продаж компания разработала новый интернет-магазин стоимостью 150 000 чешских крон. Продажа через интернет-магазин — одна из возможностей для развития компании, которую нынешний владелец еще не реализовал. После продажи собственник готов всему научить нового хозяина и помогать в течение двух-трех месяцев в качестве временного сотрудника.

В продажу входит: 
фургон Peugeot Boxer 3,0 HDI
VZV Linde E15, L10 
складские контейнеры  
стеллажи для хранения 
оргтехника 
запасы на складе 
веб-сайт с интернет-магазином 
ноу-хау
арендованные склад и офис площадью 300 м²
аренда: 16,100 крон / месяц
 
Стоимость — 10 млн крон
 
Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz
 
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Темы
бизнес Чехия деньги стекло компании Торговля
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