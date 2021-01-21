Продажа бизнеса в Чехии: отель в Праге

Отель расположен в спокойной части Праги 5, примерно в десяти километрах от Собора Святого Вита и Карлова моста. До Староместской площади и Вышеграда, Национального музея и Пражского града примерно 11 километров. Рядом со зданием находится трамвайная остановка, до станции метро Лука — 850 метров.
В пешей доступности расположен природный заповедник Prokopské údolí, который считается одной из самых красивых зеленых зон в Праге.
Отель представляет собой 17 мебелированных комнат с отдельной ванной комнатой. В комнатах также есть письменный стол, телевизор и шкаф. Вся мебель входит в стоимость объекта. Это двухэтажный объект с двумя мансардами. Частью объекта также является кухня и ресторан, в котором можно организовывать завтраки для гостей. Реконструкция проходила в 2017 году. Оценка на booking.com — 8,9.
Новый владелец может сдавать помещения отеля в долгосрочную аренду.
В 2018 году отель был заполнен на 70%, в 2019 — на 87%.
Годовой оборот, включая DPH — 7 200 000 крон
Полезная площадь — 444 кв. м.
Общая площадь — 512 кв. м.
Земельный участок — 421 кв. м.
Стоимость: 31 000 000 крон
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