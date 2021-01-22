Продажа бизнеса в Чехии: полиграфическая компания

Компания существует 26 лет, поэтому занимает крепкую позицию на рынке. Компания обрабатывает около 900 заказов разного объема в год.
Сейчас компания расположена в арендованном помещении площадью 500 м2, принадлежащем одному из партнеров.
Самая важная часть материальных активов — это машины, необходимые для полиграфического производства. Их стоимость составляет примерно 8 миллионов чешских крон. Нематериальные активы включают обширную базу клиентов, которая постоянно расширяется, а также веб-сайт и ноу-хау компании.
В компании работает 8 сотрудников, включая партнеров. Мажоритарные акционеры отвечают за административные вопросы, допечатную подготовку и технологии.
В продажу входят:
— станки для производства стоимостью 8 млн. чешских крон
— клиентская база данных
— веб-сайт
— ноу-хау
Общий годовой объем продаж 2019 — 7 миллионов чешских крон
Годовая прибыль (EBITDA) 2019 — 2,1 миллиона чешских крон
Предмет продажи: 50 - 100% доля в s.r.o.
Стоимость — 8 000 000 Kč
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