Продажа бизнеса в Чехии: полиграфическая компания

Продается компания, специализирующаяся на полиграфическом производстве. Компания занимается в основном печатью наклеек и скретч-карт. Деятельность компании также включает печать картонных материалов, цифровую УФ-печать, трафаретную печать, УФ-лакирование, ламинирование и т.д.

Компания существует 26 лет, поэтому занимает крепкую позицию на рынке. Компания обрабатывает около 900 заказов разного объема в год.

Сейчас компания расположена в арендованном помещении площадью 500 м2, принадлежащем одному из партнеров.

Самая важная часть материальных активов — это машины, необходимые для полиграфического производства. Их стоимость составляет примерно 8 миллионов чешских крон. Нематериальные активы включают обширную базу клиентов, которая постоянно расширяется, а также веб-сайт и ноу-хау компании.

В компании работает 8 сотрудников, включая партнеров. Мажоритарные акционеры отвечают за административные вопросы, допечатную подготовку и технологии.

В продажу входят:

— станки для производства стоимостью 8 млн. чешских крон

— клиентская база данных

— веб-сайт

— ноу-хау

Общий годовой объем продаж 2019 — 7 миллионов чешских крон

Годовая прибыль (EBITDA) 2019 — 2,1 миллиона чешских крон

Предмет продажи: 50 - 100% доля в s.r.o.

Стоимость — 8 000 000 Kč