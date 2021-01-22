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Продажа бизнеса в Чехии: полиграфическая компания

Продажа бизнеса в Чехии: полиграфическая компания

420on 135 0
Продается компания, специализирующаяся на полиграфическом производстве. Компания занимается в основном печатью наклеек и скретч-карт. Деятельность компании также включает печать картонных материалов, цифровую УФ-печать, трафаретную печать, УФ-лакирование, ламинирование и т.д.
Продажа бизнеса в Чехии: полиграфическая компания

Компания существует 26 лет, поэтому занимает крепкую позицию на рынке. Компания обрабатывает около 900 заказов разного объема в год.

Сейчас компания расположена в арендованном помещении площадью 500 м2, принадлежащем одному из партнеров. 

Самая важная часть материальных активов — это машины, необходимые для полиграфического производства. Их стоимость составляет примерно 8 миллионов чешских крон. Нематериальные активы включают обширную базу клиентов, которая постоянно расширяется, а также веб-сайт и ноу-хау компании.

В компании работает 8 сотрудников, включая партнеров. Мажоритарные акционеры отвечают за административные вопросы, допечатную подготовку и технологии. 

 

В продажу входят: 

— станки для производства стоимостью 8 млн. чешских крон

— клиентская база данных

— веб-сайт

— ноу-хау

Общий годовой объем продаж 2019 — 7 миллионов чешских крон

Годовая прибыль (EBITDA) 2019 —  2,1 миллиона чешских крон

Предмет продажи: 50 - 100% доля в s.r.o.

Стоимость — 8 000 000 Kč

 

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

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Темы
бизнес деньги работа Чехия компании производство
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