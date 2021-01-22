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Продажа бизнеса в Чехии: компания-лидер в области подарочной упаковки

Продажа бизнеса в Чехии: компания-лидер в области подарочной упаковки

420on 170 0
Это компания, специализирующаяся на продаже подарочной упаковки и на оформлении подарков. Предметом продажи является 100% акций компании.
Продажа бизнеса в Чехии: компания-лидер в области подарочной упаковки

Компания работает на рынке 15 лет. В настоящее время у компании есть 6 точек в лучших торговых центрах Чешской Республики (например, OC Nový Smíchov, Centrum Chodov), а также в Словакии. Во время рождественского сезона дополнительно открывается еще 25-30 киосков для коммерческой продажи в Чехии и 5 в Словакии.

Еще одна важная составляющая проекта —  оказание услуг по бесплатной упаковке подарков для клиентов торговых центров. Торговые центры оплачивают эту услугу компании.

В последнее время компания развивается в сфере электронной коммерции. Интернет-продажи в настоящее время составляют 10% оборота, но есть возможности для значительного роста. Партнерами компании являются Amazon, Mall, Alza и другие. Еще одна возможность для роста — обработка корпоративных заказов (рождественских подарков клиентам и партнерам).

В компании работают 4 сотрудника на HPP и еще 70 сотрудников на DPP. В рождественский период количество сотрудников увеличивается.

Компания не владеет недвижимостью и арендует все помещения для своей деятельности — торговые площади и складские помещения. У компании установились долгосрочные отношения с торговыми центрами. Сумма акций компании составляет около 7,5 миллионов чешских крон.

Среди нематериальных активов — ценный контракт с поставщиками, база данных на более чем 10 000 клиентов, веб-сайт, а также товарный знак бренда компании.

 

В продажу входят:

— запасы на складе стоимостью около 7,5 млн. чешских крон
— договоры с торговыми центрами
— контракты с поставщиками
— более 10 000 контактов с клиентами
— веб-сайт
— ноу-хау
— товарный знак

Общий годовой объем продаж
2020: (оценка): 24,5 миллиона чешских крон
2019: 22 миллиона чешских крон

Стоимость продажи — 13 000 000 Kč

 

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

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Темы
бизнес Чехия подарки деньги работа торговые центры
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