Продажа бизнеса в Чехии: компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий

Продается компания, специализирующаяся на остеклении и обслуживании балконов и лоджий. Компания также занимается производством и установкой перил, балконных сушилок, сеток от насекомых, установкой и продажей жалюзи. Компания работает на рынке 19 лет и за это время заработала очень хорошую репутацию.

Компания арендует мастерскую, арендная плата составляет 32 000 крон / месяц. В продажу входят 3 фургона, которые используются для перевозки материалов, а также все оборудование мастерских. Нематериальные активы включают контракты с поставщиками и обширную базу клиентов (компания реализует около 1200 заказов в год по всей Чешской Республике).

В компании нет сотрудников, она сотрудничает с техническими специалистами в формате "живности". Владелец компании занимается общением с клиентами. Новый владелец должен взять на себя эти функции или нанять нового сотрудника. Сразу после приобретения новым владельцем компания может продолжить работу без изменений.

В продажу входят:

— три автомобиля

— оборудование мастерской

— контракты с поставщиками

— клиентская база данных

— веб-сайт

— активные социальные сети

— сертификаты

Общий годовой объем продаж

2019: 10 миллионов чешских крон

Годовая прибыль (EBITDA)

2019: 2 миллиона чешских крон

Стоимость компании — 8 900 000 чешских крон