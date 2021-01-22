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Продажа бизнеса в Чехии: компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий

Продажа бизнеса в Чехии: компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий

420on 152 0
Продается компания, специализирующаяся на остеклении и обслуживании балконов и лоджий. Компания также занимается производством и установкой перил, балконных сушилок, сеток от насекомых, установкой и продажей жалюзи. Компания работает на рынке 19 лет и за это время заработала очень хорошую репутацию.
Продажа бизнеса в Чехии: компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий

Компания арендует мастерскую, арендная плата составляет 32 000 крон / месяц. В продажу входят 3 фургона, которые используются для перевозки материалов, а также все оборудование мастерских. Нематериальные активы включают контракты с поставщиками и обширную базу клиентов (компания реализует около 1200 заказов в год по всей Чешской Республике). 

В компании нет сотрудников, она сотрудничает с техническими специалистами в формате "живности". Владелец компании занимается общением с клиентами. Новый владелец должен взять на себя эти функции или нанять нового сотрудника. Сразу после приобретения новым владельцем компания может продолжить работу без изменений.

 

В продажу входят:

— три автомобиля
— оборудование мастерской
— контракты с поставщиками
— клиентская база данных
— веб-сайт
— активные социальные сети
— сертификаты

Общий годовой объем продаж
2019: 10 миллионов чешских крон

Годовая прибыль (EBITDA)
2019: 2 миллиона чешских крон

Стоимость компании — 8 900 000 чешских крон

 

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

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Темы
бизнес Чехия Прага деньги работа стекло компании
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