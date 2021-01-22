Продажа бизнеса в Чехии: компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий

Компания арендует мастерскую, арендная плата составляет 32 000 крон / месяц. В продажу входят 3 фургона, которые используются для перевозки материалов, а также все оборудование мастерских. Нематериальные активы включают контракты с поставщиками и обширную базу клиентов (компания реализует около 1200 заказов в год по всей Чешской Республике).
В компании нет сотрудников, она сотрудничает с техническими специалистами в формате "живности". Владелец компании занимается общением с клиентами. Новый владелец должен взять на себя эти функции или нанять нового сотрудника. Сразу после приобретения новым владельцем компания может продолжить работу без изменений.
В продажу входят:
— три автомобиля
— оборудование мастерской
— контракты с поставщиками
— клиентская база данных
— веб-сайт
— активные социальные сети
— сертификаты
Общий годовой объем продаж
2019: 10 миллионов чешских крон
Годовая прибыль (EBITDA)
2019: 2 миллиона чешских крон
Стоимость компании — 8 900 000 чешских крон
Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz