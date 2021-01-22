Продажа бизнеса в Чехии: визовое агентство

Компания арендует офисные помещения. Материальные активы компании состоят в основном из оргтехники. Сюда входит вся офисная мебель и компьютеры. Общая стоимость около 30 тысяч крон. Нематериальные активы — ноу-хау компании, а также контакты с корпоративными клиентами и обширная базу клиентов, веб-сайт и социальные сети.
В компании работает 5 сотрудников. Большинство из них работают неполный рабочий день. Один из сотрудников отвечает только за маркетинговую деятельность.
У компании есть значительный потенциал для увеличения рентабельности:
— увеличение цены услуг на 20%
— расширение услуг
— предоставление налоговых консультаций для иностранцев
В продажу входят:
— офисная мебель
— компьютеры и аксессуары
— база данных корпоративных клиентов
— база данных клиентов
— веб-сайты, социальные сети
— ноу-хау
Общий годовой объем продаж
2019 год (оценка): 1,5 миллиона крон
Годовая прибыль (EBITDA)
2018: около 860 тысяч крон (после вычета стоимости работы владельцев)
Стоимость компании —3 000 000 Kč
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