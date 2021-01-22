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Продажа бизнеса в Чехии: визовое агентство

Продажа бизнеса в Чехии: визовое агентство

420on 318 0
Предметом продажи является компания, оказывающая комплексные визовые услуги для иностранцев, которые хотят работать или путешествовать в Чешской Республике. Компания существует с 2017 года и обслуживает более 300 клиентов в год.
Продажа бизнеса в Чехии: визовое агентство

Компания арендует офисные помещения. Материальные активы компании состоят в основном из оргтехники. Сюда входит вся офисная мебель и компьютеры. Общая стоимость около 30 тысяч крон. Нематериальные активы — ноу-хау компании, а также контакты с корпоративными клиентами и обширная базу клиентов, веб-сайт и социальные сети. 

В компании работает 5 сотрудников. Большинство из них работают неполный рабочий день. Один из сотрудников отвечает только за маркетинговую деятельность.

У компании есть значительный потенциал для увеличения рентабельности:

— увеличение цены услуг на 20% 

— расширение услуг

— предоставление налоговых консультаций для иностранцев
 

В продажу входят: 

— офисная мебель
— компьютеры и аксессуары
— база данных корпоративных клиентов
— база данных клиентов
— веб-сайты, социальные сети
— ноу-хау

Общий годовой объем продаж
2019 год (оценка): 1,5 миллиона крон

Годовая прибыль (EBITDA)
2018: около 860 тысяч крон (после вычета стоимости работы владельцев)

Стоимость компании —3 000 000 Kč

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

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Темы
бизнес деньги Чехия Прага работа визы визовый центр
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