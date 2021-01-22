Продажа бизнеса в Чехии: визовое агентство

Предметом продажи является компания, оказывающая комплексные визовые услуги для иностранцев, которые хотят работать или путешествовать в Чешской Республике. Компания существует с 2017 года и обслуживает более 300 клиентов в год.

Компания арендует офисные помещения. Материальные активы компании состоят в основном из оргтехники. Сюда входит вся офисная мебель и компьютеры. Общая стоимость около 30 тысяч крон. Нематериальные активы — ноу-хау компании, а также контакты с корпоративными клиентами и обширная базу клиентов, веб-сайт и социальные сети.

В компании работает 5 сотрудников. Большинство из них работают неполный рабочий день. Один из сотрудников отвечает только за маркетинговую деятельность.

У компании есть значительный потенциал для увеличения рентабельности:

— увеличение цены услуг на 20%

— расширение услуг

— предоставление налоговых консультаций для иностранцев



В продажу входят:

— офисная мебель

— компьютеры и аксессуары

— база данных корпоративных клиентов

— база данных клиентов

— веб-сайты, социальные сети

— ноу-хау

Общий годовой объем продаж

2019 год (оценка): 1,5 миллиона крон

Годовая прибыль (EBITDA)

2018: около 860 тысяч крон (после вычета стоимости работы владельцев)

Стоимость компании —3 000 000 Kč