Продажа бизнеса в Чехии: производство спортивного инвентаря

Продается компания, занимающаяся производством и реализацией спортивного инвентаря для игровых видов спорта.

Владельцы продают компанию вместе с ноу-хау, установленными производственными процедурами, сертификатами, шаблонами, отношениями между поставщиком и клиентом.

Компания обрабатывает порядка 150-200 заказов в год. Компания по большей части (около 80% оборота) ориентирована на зарубежные рынки. Как внутри страны, так и за рубежом существует потенциал для увеличения продаж за счет привлечения существующих и новых клиентов, разработки инновационных продуктов, участия в торговых ярмарках.

В настоящее время работа строится на долгосрочных деловых отношениях с постоянными бизнес-партнерами. Большинство заказов поступает от них. При определенных условиях компанию можно покупать постепенно в течение 1-2 лет.

В продажу входят:

1. Оборудование для мастерских.

2. Незаконченные товары.

3. Фургон Ford Transit 2014.

4. Два легковых автомобиля Ford.

5. Стабильное покупатели из-за границы.

6. Положительная репутация.

7. Клиентская база.

8. Сайты, домены.

9. Ноу-хау.

10. Сертификаты на продукцию иностранного производства.

11. Бренд.

Общий годовой объем продаж 2019: 14 500 000 крон

Годовая реальная прибыль: в среднем 950 000 крон

Стоимость: по запросу

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