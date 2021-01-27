Продажа бизнеса в Чехии: производство спортивного инвентаря

Владельцы продают компанию вместе с ноу-хау, установленными производственными процедурами, сертификатами, шаблонами, отношениями между поставщиком и клиентом.
Компания обрабатывает порядка 150-200 заказов в год. Компания по большей части (около 80% оборота) ориентирована на зарубежные рынки. Как внутри страны, так и за рубежом существует потенциал для увеличения продаж за счет привлечения существующих и новых клиентов, разработки инновационных продуктов, участия в торговых ярмарках.
В настоящее время работа строится на долгосрочных деловых отношениях с постоянными бизнес-партнерами. Большинство заказов поступает от них. При определенных условиях компанию можно покупать постепенно в течение 1-2 лет.
В продажу входят:
1. Оборудование для мастерских.
2. Незаконченные товары.
3. Фургон Ford Transit 2014.
4. Два легковых автомобиля Ford.
5. Стабильное покупатели из-за границы.
6. Положительная репутация.
7. Клиентская база.
8. Сайты, домены.
9. Ноу-хау.
10. Сертификаты на продукцию иностранного производства.
11. Бренд.
Общий годовой объем продаж 2019: 14 500 000 крон
Годовая реальная прибыль: в среднем 950 000 крон
Стоимость: по запросу
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