Продажа бизнеса в Чехии: производство игровых площадок и городской мебели

Торговая марка компании хорошо известна на рынке и пользуется популярностью у покупателей благодаря качеству продукции. Компания специализируется на торговле, но также занимается проектированием и поставкой комплектных изделий через сертифицированных субподрядчиков. У компании есть эксклюзивные дистрибьюторские соглашения с основными поставщиками.
Компания производит игровые площадки, приспособления для фитнеса на открытом воздухе, спортивные арены, рампы для скейтбординга, стены для скалолазания, городскую мебель.
Компания успешно работает на рынке более 25 лет. В портфеле много активных проектов на десятки миллионов крон.
Владелец в основном занимается стратегическим менеджментом, PR, общением с клиентами и созданием ценовых предложений.
В продажу входят:
1. Оргтехника.
2. Запасы на складе.
3. Дистрибьюторские соглашения с поставщиками.
4. Веб-сайт.
5. Контакты клиентов.
6. Сертификаты ISO.
7. Сертификаты AAA и TopRating.
8. Ноу-хау.
Общий годовой объем продаж 2019: 19 000 000 крон
Roční zisk (EBITDA) 2019: 1 800 000 крон
Стоимость: 7 000 000 крон
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