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Продажа бизнеса в Чехии: производство игровых площадок и городской мебели

Продажа бизнеса в Чехии: производство игровых площадок и городской мебели

420on 653 0
Продается торговая компания, специализирующаяся на поставках оборудования для общественных мест. Компания работает на всей территории Чешской Республики.
Продажа бизнеса в Чехии: производство игровых площадок и городской мебели

Торговая марка компании хорошо известна на рынке и пользуется популярностью у покупателей благодаря качеству продукции. Компания специализируется на торговле, но также занимается проектированием и поставкой комплектных изделий через сертифицированных субподрядчиков. У компании есть эксклюзивные дистрибьюторские соглашения с основными поставщиками.

Компания производит игровые площадки, приспособления для фитнеса на открытом воздухе, спортивные арены, рампы для скейтбординга, стены для скалолазания, городскую мебель.

Компания успешно работает на рынке более 25 лет. В портфеле много активных проектов на десятки миллионов крон.

Владелец в основном занимается стратегическим менеджментом, PR, общением с клиентами и созданием ценовых предложений. 

В продажу входят: 

1. Оргтехника.

2. Запасы на складе.

3. Дистрибьюторские соглашения с поставщиками.

4. Веб-сайт.

5. Контакты клиентов.

6. Сертификаты ISO.

7. Сертификаты AAA и TopRating.

8. Ноу-хау. 

Общий годовой объем продаж 2019: 19 000 000 крон

Roční zisk (EBITDA) 2019: 1 800 000 крон

Стоимость: 7 000 000 крон

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

 
 

 

 

 

 

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Темы
бизнес производство Чехия деньги работа
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