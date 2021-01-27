Продажа бизнеса в Чехии: производство игровых площадок и городской мебели

Продается торговая компания, специализирующаяся на поставках оборудования для общественных мест. Компания работает на всей территории Чешской Республики.

Торговая марка компании хорошо известна на рынке и пользуется популярностью у покупателей благодаря качеству продукции. Компания специализируется на торговле, но также занимается проектированием и поставкой комплектных изделий через сертифицированных субподрядчиков. У компании есть эксклюзивные дистрибьюторские соглашения с основными поставщиками.

Компания производит игровые площадки, приспособления для фитнеса на открытом воздухе, спортивные арены, рампы для скейтбординга, стены для скалолазания, городскую мебель.

Компания успешно работает на рынке более 25 лет. В портфеле много активных проектов на десятки миллионов крон.

Владелец в основном занимается стратегическим менеджментом, PR, общением с клиентами и созданием ценовых предложений.

В продажу входят:

1. Оргтехника.

2. Запасы на складе.

3. Дистрибьюторские соглашения с поставщиками.

4. Веб-сайт.

5. Контакты клиентов.

6. Сертификаты ISO.

7. Сертификаты AAA и TopRating.

8. Ноу-хау.

Общий годовой объем продаж 2019: 19 000 000 крон

Roční zisk (EBITDA) 2019: 1 800 000 крон

Стоимость: 7 000 000 крон