Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.77
USD
21.26
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n -12 °C
Продажа бизнеса в Чехии: коктейль-бар в Праге

Продажа бизнеса в Чехии: коктейль-бар в Праге

420on 1470 0
Предметом продажи является компания, управляющая известным коктейль-баром в Праге. Бар работает более 15 лет, за это время он заработал хорошую репутацию и стабильную клиентскую базу.
Продажа бизнеса в Чехии: коктейль-бар в Праге

Компания имеет очень хорошую репутацию в Праге6 положительные отзывы и рейтинги на Facebook, Google Maps и Tripadvisor, что очень важно для посещаемости бара. Бар расположен в туристической зоне, поэтому его часто посещают иностранные гости города. Бар расположен в арендованном помещении на первом этаже здания на оживленной улице. Продажи и прибыль компании постоянно растут (все доходы подлежат регистрации EET), есть потенциал для роста в будущем. В последнее время в компании работал стабильный коллектив из 7 сотрудников. 

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, конечно, повлияли на работу заведения, но в будущем у бара есть большой потенциал для роста. 

В задачи текущего владельца входят рабочие встречи с сотрудниками и возможные стратегические встречи (обсуждение нового меню, поставщика, мероприятий). Владелец время от времени посещает маркетинговые встречи и, при необходимости, оказывает помощь в баре. 

Нынешний владелец готов обучить нового владельца всем аспектам работы бара, он также может предоставить регулярные консультации даже после продажи. 

Условием собственника является сдача в субаренду части помещения, не являющейся частью продажи (кафе), существующему собственнику на срок 10 лет за символическую 1 крону в год.

В продажу входит: 

1. Все барное оборудование.
2. Машина для производства льда.
3. Охлаждающее устройство.
4. Запасы на складе. 
5. Программное обеспечение для кассового аппарата.
6. Договор с поставщиком алкоголя.
7. Положительные отзывы и рейтинги в социальных сетях. 

Общий годовой объем продаж 2019 год (оценка): 4 300 000 крон

Реальная прибыль 2019 (оценка): 1 314 000 крон

Стоимость: 1 300 000 крон

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

 
 
Рассказать всем:
Темы
бар бизнес Чехия Прага работа деньги
Читайте
по теме 
Кальянная Faust bar: современная алхимия в сердце Праги
25.10.2019 15:30 Еда
Кальянная Faust bar: современная алхимия в сердце Праги
2756 0
В Праге откроется бар с рукой робота
23.04.2018 13:05 Общество
В Праге откроется бар с рукой робота
2583 0
В Праге открылся бар с необычным интерьером в стиле 70-х
13.02.2018 12:01 Общество
В Праге открылся бар с необычным интерьером в стиле 70-х
5371 0
Евгений Юрчиков о том, как без опыта открыть бар в Праге за 17 дней
12.05.2017 09:48 Интервью
Евгений Юрчиков о том, как без опыта открыть бар в Праге за 17 дней
11746 2
Последние новости:
11
февраля
Чрезвычайное положение в Чехии перестанет действовать в воскресенье
11.02.2021 22:15 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии перестанет действовать в воскресенье
3396 0
Биткоин потребляет в два раза больше электричества, чем целая Чехия
11.02.2021 13:50 Экономика
Биткоин потребляет в два раза больше электричества, чем целая Чехия
1946 0
Метеорологи предупредили о возвращении морозов в Чехию
11.02.2021 11:57 Общество
Метеорологи предупредили о возвращении морозов в Чехию
3355 0
В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя
11.02.2021 08:43 Экономика
В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя
1280 0
Власти ввели новые правила передвижения по Чехии
11.02.2021 09:28 Общество
Власти ввели новые правила передвижения по Чехии
7977 0
Половина сотрудников чешских компаний ходит на работу с признаками болезни
11.02.2021 09:06 Общество
Половина сотрудников чешских компаний ходит на работу с признаками болезни
2453 0
10
февраля
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
10.02.2021 18:16 Общество
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
1999 0
Правительство планирует ограничить въезд в Карловарский и Краловеградецкий регионы
10.02.2021 13:56 Общество
Правительство планирует ограничить въезд в Карловарский и Краловеградецкий регионы
3323 0
Почти 26 тысяч предпринимателей в Чехии прекратили работу в январе 2021 года
10.02.2021 12:45 Экономика
Почти 26 тысяч предпринимателей в Чехии прекратили работу в январе 2021 года
4097 0
Дистанционное обучение в школах Чехии: 75% родителей недовольны
10.02.2021 11:09 Общество
Дистанционное обучение в школах Чехии: 75% родителей недовольны
1300 0


Мобильная версия