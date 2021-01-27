Продажа бизнеса в Чехии: коктейль-бар в Праге

Предметом продажи является компания, управляющая известным коктейль-баром в Праге. Бар работает более 15 лет, за это время он заработал хорошую репутацию и стабильную клиентскую базу.

Компания имеет очень хорошую репутацию в Праге6 положительные отзывы и рейтинги на Facebook, Google Maps и Tripadvisor, что очень важно для посещаемости бара. Бар расположен в туристической зоне, поэтому его часто посещают иностранные гости города. Бар расположен в арендованном помещении на первом этаже здания на оживленной улице. Продажи и прибыль компании постоянно растут (все доходы подлежат регистрации EET), есть потенциал для роста в будущем. В последнее время в компании работал стабильный коллектив из 7 сотрудников.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, конечно, повлияли на работу заведения, но в будущем у бара есть большой потенциал для роста.

В задачи текущего владельца входят рабочие встречи с сотрудниками и возможные стратегические встречи (обсуждение нового меню, поставщика, мероприятий). Владелец время от времени посещает маркетинговые встречи и, при необходимости, оказывает помощь в баре.

Нынешний владелец готов обучить нового владельца всем аспектам работы бара, он также может предоставить регулярные консультации даже после продажи.

Условием собственника является сдача в субаренду части помещения, не являющейся частью продажи (кафе), существующему собственнику на срок 10 лет за символическую 1 крону в год.

В продажу входит:

1. Все барное оборудование.

2. Машина для производства льда.

3. Охлаждающее устройство.

4. Запасы на складе.

5. Программное обеспечение для кассового аппарата.

6. Договор с поставщиком алкоголя.

7. Положительные отзывы и рейтинги в социальных сетях.

Общий годовой объем продаж 2019 год (оценка): 4 300 000 крон

Реальная прибыль 2019 (оценка): 1 314 000 крон

Стоимость: 1 300 000 крон