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Продажа бизнеса в Чехии: транспортная компания

Продажа бизнеса в Чехии: транспортная компания

420on 756 0
Предметом продажи является транспортная компания, специализирующаяся на международных грузоперевозках. Компания работает на рынке почти 20 лет.
Продажа бизнеса в Чехии: транспортная компания

У компания стабильная выручка за счет хороших контрактов с несколькими крупными клиентами. Компания расположена в арендованном помещении, где в одном месте находится офисное здание, цех и парковка для грузовых автомобилей. Площадь построек составляет 400 + 300 м2, а общая площадь земельного участка — около 1500 м2. Новый собственник может продолжить аренду или переехать в другое помещение.

Материальные активы компании включают 23 трактора, из которых 3 трактора имеют самый низкий класс выбросов Евро 5, остальные — Евро 6. Транспортные средства оснащены системой мониторинга GPS. В собственности также есть 23 полуприцепа, фургон и две машины.

В настоящее время в компании работает около 40 сотрудников. 

В продажу входит: 

1. Два легковых автомобиля.
2. Фургон.
3. 23 трактора.
4. 23 полуприцепа. 
5. Выгодные контракты с покупателями.
6. Ноу-хау. 

Общий годовой объем продаж в среднем: 3 миллиона евро в год

Стоимость: 43 200 000 Kč

 

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

 

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Темы
бизнес деньги работа Автомобили Чехия
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