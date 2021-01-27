Продажа бизнеса в Чехии: транспортная компания

У компания стабильная выручка за счет хороших контрактов с несколькими крупными клиентами. Компания расположена в арендованном помещении, где в одном месте находится офисное здание, цех и парковка для грузовых автомобилей. Площадь построек составляет 400 + 300 м2, а общая площадь земельного участка — около 1500 м2. Новый собственник может продолжить аренду или переехать в другое помещение.
Материальные активы компании включают 23 трактора, из которых 3 трактора имеют самый низкий класс выбросов Евро 5, остальные — Евро 6. Транспортные средства оснащены системой мониторинга GPS. В собственности также есть 23 полуприцепа, фургон и две машины.
В настоящее время в компании работает около 40 сотрудников.
В продажу входит:
1. Два легковых автомобиля.
2. Фургон.
3. 23 трактора.
4. 23 полуприцепа.
5. Выгодные контракты с покупателями.
6. Ноу-хау.
Общий годовой объем продаж в среднем: 3 миллиона евро в год
Стоимость: 43 200 000 Kč
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