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Продажа бизнеса в Чехии: бухгалтерские и налоговые консультации

Продажа бизнеса в Чехии: бухгалтерские и налоговые консультации

420on 569 0
Продается компания, специализирующаяся на консультациях по бухгалтерскому и налоговому учету.
Продажа бизнеса в Чехии: бухгалтерские и налоговые консультации

Бухгалтерскими услугами компании ежегодно пользуются более 50 клиентов, более 100 клиентов в год обращаются по налоговым вопросам. В основном компания работает с постоянными клиентами. Сейчас в фирме заняты 6 бухгалтеров. Владелец занимается налоговыми консультациями. 

Компания работает в арендованных помещениях. Это три офиса общей площадью 120 м2.  Налоговая инспекция находится рядом с офисом. В последние годы объем продаж компании увеличился, дальнейший рост возможен, если новый владелец сосредоточится на привлечении большего количества клиентов и расширении штата.

В продажу входит: 

Оргтехника

6 персональных компьютеров (включая программное обеспечение)

Сервер (включая программное обеспечение) 

 

Общий годовой объем продаж 2019: 3 300 000 чешских крон

Годовая прибыль (EBITDA) 2019: 1 000 000  чешских крон

Стоимость: 7 500 000 чешских крон

 

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

 

 

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Темы
Чехия бизнес деньги налоги офисы профессии
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