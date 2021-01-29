Продажа бизнеса в Чехии: бухгалтерские и налоговые консультации

Бухгалтерскими услугами компании ежегодно пользуются более 50 клиентов, более 100 клиентов в год обращаются по налоговым вопросам. В основном компания работает с постоянными клиентами. Сейчас в фирме заняты 6 бухгалтеров. Владелец занимается налоговыми консультациями.
Компания работает в арендованных помещениях. Это три офиса общей площадью 120 м2. Налоговая инспекция находится рядом с офисом. В последние годы объем продаж компании увеличился, дальнейший рост возможен, если новый владелец сосредоточится на привлечении большего количества клиентов и расширении штата.
В продажу входит:
Оргтехника
6 персональных компьютеров (включая программное обеспечение)
Сервер (включая программное обеспечение)
Общий годовой объем продаж 2019: 3 300 000 чешских крон
Годовая прибыль (EBITDA) 2019: 1 000 000 чешских крон
Стоимость: 7 500 000 чешских крон
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