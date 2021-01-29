Продажа бизнеса в Чехии: бухгалтерские и налоговые консультации

Продается компания, специализирующаяся на консультациях по бухгалтерскому и налоговому учету.

Бухгалтерскими услугами компании ежегодно пользуются более 50 клиентов, более 100 клиентов в год обращаются по налоговым вопросам. В основном компания работает с постоянными клиентами. Сейчас в фирме заняты 6 бухгалтеров. Владелец занимается налоговыми консультациями.

Компания работает в арендованных помещениях. Это три офиса общей площадью 120 м2. Налоговая инспекция находится рядом с офисом. В последние годы объем продаж компании увеличился, дальнейший рост возможен, если новый владелец сосредоточится на привлечении большего количества клиентов и расширении штата.

В продажу входит:

Оргтехника

6 персональных компьютеров (включая программное обеспечение)

Сервер (включая программное обеспечение)

Общий годовой объем продаж 2019: 3 300 000 чешских крон

Годовая прибыль (EBITDA) 2019: 1 000 000 чешских крон

Стоимость: 7 500 000 чешских крон