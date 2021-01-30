Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.77
USD
21.26
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n -12 °C
Продажа бизнеса в Чехии: производство мебели

Продажа бизнеса в Чехии: производство мебели

420on 763 0
Продается компания по производству и продаже мебели с собственным выставочным залом и интернет-магазином.
Продажа бизнеса в Чехии: производство мебели

Компания производит кресла,  диваны, кровати и их основания. Продажи осуществляются через магазин, e-shop и по оптовым каналам. Оптовая торговля и собственный магазин вместе приносят почти 90% оборота. С компанией сотрудничают поставщики материалов из Чехии, Словакии и Польши. Ежегодно обрабатывается около 500 заказов.

Мебель изготавливается в производственных цехах площадью около 1000 квадратных метров. Недвижимость не является частью продажи компании, но владелец готов предоставить ее новому владельцу в долгосрочную аренду. 

В цену компании также не входят запасы материала стоимостью от 1 250 000 до 1 500 000 Kč.

В продажу входит: 

Автопарк

Производственная техника

Выставочное оборудование

Положительная деловая репутация

Контакты клиентов

Рабочая команда

Действующий интернет-магазин

Общий годовой объем продаж 2019: 16 000 000 - 17 000 000 Kč

Годовая прибыль (EBITDA): по запросу 

Цена: 3 500 000 Kč

 

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

Рассказать всем:
Темы
мебель Прага Чехия деньги бизнес производство
Читайте
по теме 
Прага создаст мебельный банк для малоимущих
03.07.2020 11:30 Общество
Прага создаст мебельный банк для малоимущих
3444 0
В Праге откроется маленький магазин IKEA
04.01.2018 12:09 Экономика
В Праге откроется маленький магазин IKEA
4419 0
Как теперь будет продаваться б/у мебель в магазинах IKEA в Чехии
02.11.2017 08:32 Экономика
Как теперь будет продаваться б/у мебель в магазинах IKEA в Чехии
4832 0
Через год пражане пересядут на темное дерево
25.10.2017 15:11 Общество
Через год пражане пересядут на темное дерево
3149 0
Последние новости:
11
февраля
Чрезвычайное положение в Чехии перестанет действовать в воскресенье
11.02.2021 22:15 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии перестанет действовать в воскресенье
3396 0
Биткоин потребляет в два раза больше электричества, чем целая Чехия
11.02.2021 13:50 Экономика
Биткоин потребляет в два раза больше электричества, чем целая Чехия
1946 0
Метеорологи предупредили о возвращении морозов в Чехию
11.02.2021 11:57 Общество
Метеорологи предупредили о возвращении морозов в Чехию
3355 0
В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя
11.02.2021 08:43 Экономика
В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя
1280 0
Власти ввели новые правила передвижения по Чехии
11.02.2021 09:28 Общество
Власти ввели новые правила передвижения по Чехии
7977 0
Половина сотрудников чешских компаний ходит на работу с признаками болезни
11.02.2021 09:06 Общество
Половина сотрудников чешских компаний ходит на работу с признаками болезни
2453 0
10
февраля
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
10.02.2021 18:16 Общество
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
1999 0
Правительство планирует ограничить въезд в Карловарский и Краловеградецкий регионы
10.02.2021 13:56 Общество
Правительство планирует ограничить въезд в Карловарский и Краловеградецкий регионы
3323 0
Почти 26 тысяч предпринимателей в Чехии прекратили работу в январе 2021 года
10.02.2021 12:45 Экономика
Почти 26 тысяч предпринимателей в Чехии прекратили работу в январе 2021 года
4097 0
Дистанционное обучение в школах Чехии: 75% родителей недовольны
10.02.2021 11:09 Общество
Дистанционное обучение в школах Чехии: 75% родителей недовольны
1300 0


Мобильная версия