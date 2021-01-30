Продажа бизнеса в Чехии: производство мебели

Компания производит кресла, диваны, кровати и их основания. Продажи осуществляются через магазин, e-shop и по оптовым каналам. Оптовая торговля и собственный магазин вместе приносят почти 90% оборота. С компанией сотрудничают поставщики материалов из Чехии, Словакии и Польши. Ежегодно обрабатывается около 500 заказов.
Мебель изготавливается в производственных цехах площадью около 1000 квадратных метров. Недвижимость не является частью продажи компании, но владелец готов предоставить ее новому владельцу в долгосрочную аренду.
В цену компании также не входят запасы материала стоимостью от 1 250 000 до 1 500 000 Kč.
В продажу входит:
Автопарк
Производственная техника
Выставочное оборудование
Положительная деловая репутация
Контакты клиентов
Рабочая команда
Действующий интернет-магазин
Общий годовой объем продаж 2019: 16 000 000 - 17 000 000 Kč
Годовая прибыль (EBITDA): по запросу
Цена: 3 500 000 Kč
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