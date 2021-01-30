Продажа бизнеса в Чехии: производство мебели

Продается компания по производству и продаже мебели с собственным выставочным залом и интернет-магазином.

Компания производит кресла, диваны, кровати и их основания. Продажи осуществляются через магазин, e-shop и по оптовым каналам. Оптовая торговля и собственный магазин вместе приносят почти 90% оборота. С компанией сотрудничают поставщики материалов из Чехии, Словакии и Польши. Ежегодно обрабатывается около 500 заказов.

Мебель изготавливается в производственных цехах площадью около 1000 квадратных метров. Недвижимость не является частью продажи компании, но владелец готов предоставить ее новому владельцу в долгосрочную аренду.

В цену компании также не входят запасы материала стоимостью от 1 250 000 до 1 500 000 Kč.

В продажу входит:

Автопарк

Производственная техника

Выставочное оборудование

Положительная деловая репутация

Контакты клиентов

Рабочая команда

Действующий интернет-магазин

Общий годовой объем продаж 2019: 16 000 000 - 17 000 000 Kč

Годовая прибыль (EBITDA): по запросу

Цена: 3 500 000 Kč