Продажа бизнеса в Чехии: вывоз и утилизация строительного и коммунального мусора

Компания расположена на арендованном земельном участке площадью 2000 м2. Компания владеет парком транспортных средств, контейнеров и другого оборудования. Их общая ориентировочная рыночная стоимость — 5 150 000 чешских крон. Полный список активов предоставляется по запросу.
В продажу входят:
1. Автомобильный парк;
2. Контейнеры;
3. Другое оборудование;
4. База данных контактов;
5. Сайт, домен;
6. Ноу-хау.
Общий годовой объем продаж 2020 год (оценка): 7,5 миллиона чешских крон
Годовая прибыль (EBITDA) 2020 год (оценка): 750 000 крон
Стоимость: 5 500 000 чешских крон
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