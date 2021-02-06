Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.77
USD
21.26
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n -12 °C
Продажа бизнеса в Чехии: вывоз и утилизация строительного и коммунального мусора

Продажа бизнеса в Чехии: вывоз и утилизация строительного и коммунального мусора

420on 353 0
Продается 100% акций компании, занимающейся вывозом и утилизацией строительного и городского мусора. Компания также занимается поставкой сыпучих материалов. Фирма работает на рынке более 15 лет, имеет стабильный уровень продаж и прибыли.
Продажа бизнеса в Чехии: вывоз и утилизация строительного и коммунального мусора

Компания расположена на арендованном земельном участке площадью 2000 м2. Компания владеет парком транспортных средств, контейнеров и другого оборудования. Их общая ориентировочная рыночная стоимость —  5 150 000 чешских крон. Полный список активов предоставляется по запросу.

 

В продажу входят: 

1. Автомобильный парк;

2. Контейнеры;

3. Другое оборудование;

4. База данных контактов;

5. Сайт, домен;

6. Ноу-хау.

Общий годовой объем продаж 2020 год (оценка): 7,5 миллиона чешских крон

Годовая прибыль (EBITDA) 2020 год (оценка): 750 000 крон

Стоимость: 5 500 000 чешских крон

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

 
Рассказать всем:
Темы
бизнес работа
Читайте
по теме 
В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя
11.02.2021 08:43 Экономика
В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя
1280 0
Продажа бизнеса в Чехии: сервисное обслуживание насосов
11.02.2021 07:36 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: сервисное обслуживание насосов
111 0
Продажа бизнеса в Чехии: обслуживание металлорежущих станков
11.02.2021 06:48 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: обслуживание металлорежущих станков
101 0
Продажа бизнеса в Чехии: гастрономическое оборудование
11.02.2021 05:24 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: гастрономическое оборудование
114 0
Последние новости:
11
февраля
Чрезвычайное положение в Чехии перестанет действовать в воскресенье
11.02.2021 22:15 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии перестанет действовать в воскресенье
3396 0
Биткоин потребляет в два раза больше электричества, чем целая Чехия
11.02.2021 13:50 Экономика
Биткоин потребляет в два раза больше электричества, чем целая Чехия
1946 0
Метеорологи предупредили о возвращении морозов в Чехию
11.02.2021 11:57 Общество
Метеорологи предупредили о возвращении морозов в Чехию
3355 0
В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя
11.02.2021 08:43 Экономика
В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя
1280 0
Власти ввели новые правила передвижения по Чехии
11.02.2021 09:28 Общество
Власти ввели новые правила передвижения по Чехии
7977 0
Половина сотрудников чешских компаний ходит на работу с признаками болезни
11.02.2021 09:06 Общество
Половина сотрудников чешских компаний ходит на работу с признаками болезни
2453 0
10
февраля
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
10.02.2021 18:16 Общество
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
1999 0
Правительство планирует ограничить въезд в Карловарский и Краловеградецкий регионы
10.02.2021 13:56 Общество
Правительство планирует ограничить въезд в Карловарский и Краловеградецкий регионы
3323 0
Почти 26 тысяч предпринимателей в Чехии прекратили работу в январе 2021 года
10.02.2021 12:45 Экономика
Почти 26 тысяч предпринимателей в Чехии прекратили работу в январе 2021 года
4097 0
Дистанционное обучение в школах Чехии: 75% родителей недовольны
10.02.2021 11:09 Общество
Дистанционное обучение в школах Чехии: 75% родителей недовольны
1300 0


Мобильная версия