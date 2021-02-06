Продажа бизнеса в Чехии: вывоз и утилизация строительного и коммунального мусора

420on 11:42 353

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Продается 100% акций компании, занимающейся вывозом и утилизацией строительного и городского мусора. Компания также занимается поставкой сыпучих материалов. Фирма работает на рынке более 15 лет, имеет стабильный уровень продаж и прибыли.