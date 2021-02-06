Продажа бизнеса в Чехии: школа английского языка

Компания предлагает клиентам:
1.Индивидуальные курсы английского языка
2.Курсы для детей
3.Индивидуальное обучение
Языковая школа работает более 8 лет, за время своей работы заняла стабильную позицию на региональном рынке. Компания также занимается другими видами деятельности, связанными с обучением языку — курсы выходного дня, репетиторство, загородные лагеря, детский сад с занятиями английским языком.
Выручка компании постоянно растет и имеет потенциал для дальнейшего роста. Это высокодоходный бизнес, затраты компании составляют примерно 50% от продаж. Компания обрабатывает около 150-200 заказов в год.
Компания продается со всем движимым имуществом, контрактами с клиентами, ноу-хау, клиентской базой данных, договором франчайзинга.
В продажу входят:
– Оборудование учебного центра: копировальный аппарат, сканер, ламинатор, микроволновая печь, холодильник, столы, 16 стульев, гардеробы, кресло, скамья, стойки для обуви, 2 дивана, 3 проигрывателя компакт-дисков, 2 офисных стола, учебные материалы, 3 флипчарта, вешалки, офисные стулья, чайник, термосы и многое другое для учебного центра.
– контракты с клиентами
– веб-сайты, домены, социальные сети
– ноу-хау
– лицензия на преподавание
– патент и товарный знак для обучения в начальной школе
Общий годовой объем продаж 2019: 1 750 000 чешских крон
Годовая прибыль (EBITDA): около 50% продаж
Стоимость: 1 000 000 чешских крон
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