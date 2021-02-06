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Продажа бизнеса в Чехии: школа английского языка

Продажа бизнеса в Чехии: школа английского языка

420on 379 0
Продается языковая школа, специализирующаяся на английском языке, в городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. Целевая аудитория — дети, взрослые, пожилые люди и корпоративные клиенты.
Продажа бизнеса в Чехии: школа английского языка

Компания предлагает клиентам: 

1.Индивидуальные курсы английского языка

2.Курсы для детей

3.Индивидуальное обучение

Языковая школа работает более 8 лет, за время своей работы заняла стабильную позицию на региональном рынке. Компания также занимается другими видами деятельности, связанными с обучением языку —  курсы выходного дня, репетиторство, загородные лагеря, детский сад с занятиями английским языком.

Выручка компании постоянно растет и имеет потенциал для дальнейшего роста. Это высокодоходный бизнес, затраты компании составляют примерно 50% от продаж. Компания обрабатывает около 150-200 заказов в год.

Компания продается со всем движимым имуществом, контрактами с клиентами, ноу-хау, клиентской базой данных, договором франчайзинга.

 

В продажу входят:

– Оборудование учебного центра: копировальный аппарат, сканер, ламинатор, микроволновая печь, холодильник, столы, 16 стульев, гардеробы, кресло, скамья, стойки для обуви, 2 дивана, 3 проигрывателя компакт-дисков, 2 офисных стола, учебные материалы, 3 флипчарта, вешалки, офисные стулья, чайник, термосы и многое другое для учебного центра. 

 – контракты с клиентами

– веб-сайты, домены, социальные сети

– ноу-хау

– лицензия на преподавание

– патент и товарный знак для обучения в начальной школе

 

Общий годовой объем продаж 2019: 1 750 000 чешских крон

Годовая прибыль (EBITDA): около 50% продаж

Стоимость: 1 000 000 чешских крон

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz


 

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школы бизнес деньги студенты
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