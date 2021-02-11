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Продажа бизнеса в Чехии: гастрономическое оборудование

Продажа бизнеса в Чехии: гастрономическое оборудование

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Продается 100% доля в компании, занимающейся проектированием, поставкой, установкой и обслуживанием гастрономического оборудования. Компания ориентирована в первую очередь на поставку комплексных решений для кухонного оборудования в гостиницах, ресторанах, столовых, больницах и т. д.
Продажа бизнеса в Чехии: гастрономическое оборудование

Компания базируется в Словакии, но работает на всей территории Чешской и Словацкой республик, при этом компания имеет давнюю и хорошо известную торговую марку и долю рынка в этом регионе. Работает на рынке поставок гастрономического оборудования более 25 лет.

Компания выполняет в среднем 30 заказов в год. В настоящее время в компании работают 8 сотрудников с многолетним опытом работы в этой области.

Компания базируется в арендованных офисах площадью около 160 квадратных метров, а также арендует новые складские площади. 

В случае заинтересованности можно также приобрести эту недвижимость, которая сейчас принадлежит другой компании владельца. В случае продажи компании без недвижимости владелец готов сдавать ее в аренду новому руководителю по рыночной цене 50 000 евро в год (текущая компания платит 78 840 евро в год).

В продажу входят: 

1. Автомобили, оргтехника и оборудование на складе на сумму около 80 тысяч евро

2. Запасы на складе на сумму 50 тысяч евро

3. Очень хорошая репутация на рынке поставщиков оборудования для заведений общественного питания

4. Стабильная команда сотрудников

5. Контакты с клиентами

6. Ноу-хау

Общий годовой объем продаж 2020: 1,56 миллиона евро

Годовая прибыль 2020 (EBITDA): 175 тысяч евро (оценка)

Стоимость: 29 700 000 чешских крон

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

 

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Темы
бизнес Чехия Словакия
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