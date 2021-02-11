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Продажа бизнеса в Чехии: обслуживание металлорежущих станков

Продажа бизнеса в Чехии: обслуживание металлорежущих станков

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Предметом продажи является устоявшаяся компания, специализирующаяся на оказании услуг в области обслуживания металлорежущих станков (třískové obrábění strojů).
Продажа бизнеса в Чехии: обслуживание металлорежущих станков

 Компания предоставляет такие услуги как:

– машинное обслуживание

– капитальный ремонт машин

– производство деталей 

– измерение точности машин

– настройка машин 

Компания работает на этом рынке более 15 лет.

Заказчиками компании в основном являются фирмы из Чехии и Словакии, изредка компания также реализует проекты международного сотрудничества. 

В настоящее время компания находится в здании, принадлежащем владельцу, но оно не входит в продажу. Собственники готовы сдать помещение новому владельцу в аренду на длительный срок по цене 50 тысяч крон в месяц. 

Продажа недвижимости также возможна. 

В настоящее время в компании работает 11 сотрудников. Текущий руководитель компании занимается стратегическим управлением, техническим и торговым представительством. Предпочтительный вариант —  покупка 100% акций компании, также возможна аренда части портфеля услуг и активов.

В продажу входят: 

1. Оборудование для измерения точности машин и деталей

2. Лазерная система

3. Токарные станки с ЧПУ

4. Ручные токарные станки для металлообработки

5. Крановое оборудование

6. Автопарк из 5 автомобилей

7. Долгосрочные договоры с клиентами

8. База данных контактов с клиентами

9. Сайты, домены

10. Сертификат ISO 9001

11. Ноу-хау

Общий годовой объем продаж 2019: 31 миллион чешских крон

Годовая реальная прибыль (EBITDA) 2019: 3,5 миллиона чешских крон

Стоимость: по запросу

 

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz



 

 
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Темы
бизнес Чехия Машиностроение
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