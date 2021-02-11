Продажа бизнеса в Чехии: обслуживание металлорежущих станков

Предметом продажи является устоявшаяся компания, специализирующаяся на оказании услуг в области обслуживания металлорежущих станков (třískové obrábění strojů).

Компания предоставляет такие услуги как:

– машинное обслуживание

– капитальный ремонт машин

– производство деталей

– измерение точности машин

– настройка машин

Компания работает на этом рынке более 15 лет.

Заказчиками компании в основном являются фирмы из Чехии и Словакии, изредка компания также реализует проекты международного сотрудничества.

В настоящее время компания находится в здании, принадлежащем владельцу, но оно не входит в продажу. Собственники готовы сдать помещение новому владельцу в аренду на длительный срок по цене 50 тысяч крон в месяц.

Продажа недвижимости также возможна.

В настоящее время в компании работает 11 сотрудников. Текущий руководитель компании занимается стратегическим управлением, техническим и торговым представительством. Предпочтительный вариант — покупка 100% акций компании, также возможна аренда части портфеля услуг и активов.

В продажу входят:

1. Оборудование для измерения точности машин и деталей

2. Лазерная система