Продажа бизнеса в Чехии: обслуживание металлорежущих станков

Компания предоставляет такие услуги как:
– машинное обслуживание
– капитальный ремонт машин
– производство деталей
– измерение точности машин
– настройка машин
Компания работает на этом рынке более 15 лет.
Заказчиками компании в основном являются фирмы из Чехии и Словакии, изредка компания также реализует проекты международного сотрудничества.
В настоящее время компания находится в здании, принадлежащем владельцу, но оно не входит в продажу. Собственники готовы сдать помещение новому владельцу в аренду на длительный срок по цене 50 тысяч крон в месяц.
Продажа недвижимости также возможна.
В настоящее время в компании работает 11 сотрудников. Текущий руководитель компании занимается стратегическим управлением, техническим и торговым представительством. Предпочтительный вариант — покупка 100% акций компании, также возможна аренда части портфеля услуг и активов.
В продажу входят:
1. Оборудование для измерения точности машин и деталей
2. Лазерная система
3. Токарные станки с ЧПУ
4. Ручные токарные станки для металлообработки
5. Крановое оборудование
6. Автопарк из 5 автомобилей
7. Долгосрочные договоры с клиентами
8. База данных контактов с клиентами
9. Сайты, домены
10. Сертификат ISO 9001
11. Ноу-хау
Общий годовой объем продаж 2019: 31 миллион чешских крон
Годовая реальная прибыль (EBITDA) 2019: 3,5 миллиона чешских крон
Стоимость: по запросу
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