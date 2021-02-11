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Продажа бизнеса в Чехии: сервисное обслуживание насосов

Продажа бизнеса в Чехии: сервисное обслуживание насосов

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Предметом продажи является компания, специализирующаяся на сервисном, гарантийном и послегарантийном ремонте насосов и установке различных типов насосов.
Продажа бизнеса в Чехии: сервисное обслуживание насосов

Компания работает более 25 лет и имеет хорошую репутацию на рынке. Помимо ремонта насосов, компания также поставляет технологическое оборудование для насосных станций сточных вод, очистных сооружений и систем водоснабжения.

Компания работает с различными типами насосов. Среди сотрудников — обученные и квалифицированные сборщики с многолетним опытом.

Компания владеет тремя производственными цехами: один из них оборудован устройствами для ремонта насосов, другой служит комнатой для испытаний насосов, а третий — цехом для производства деталей и компонентов насосов. Все объекты недвижимости включены в стоимость компании.
 

В продажу входят:

1. Два козловых крана 5Т 

2. Токарные, фрезерные, шлифовальные станки

3. Формовочная машина, стенд дрель

4. Лебедка, сварочный цех

5. Офисное, складское оборудование

6. Вилочный погрузчик 3,5 т

7. Два легковых автомобиля

8. Два грузовых автомобиля 

9. Сайты, домены

10. Долгосрочные контракты с покупателями

11. Стабильная монтажная бригада

Общий годовой объем продаж 2020 (оценка): 17 500 000 крон

Средняя реальная прибыль около 1,2 млн. чешских крон в год

Стоимость: 12 000 000 крон

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

 
 
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Темы
бизнес Чехия деньги работа
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