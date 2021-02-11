Продажа бизнеса в Чехии: сервисное обслуживание насосов

Компания работает более 25 лет и имеет хорошую репутацию на рынке. Помимо ремонта насосов, компания также поставляет технологическое оборудование для насосных станций сточных вод, очистных сооружений и систем водоснабжения.
Компания работает с различными типами насосов. Среди сотрудников — обученные и квалифицированные сборщики с многолетним опытом.
Компания владеет тремя производственными цехами: один из них оборудован устройствами для ремонта насосов, другой служит комнатой для испытаний насосов, а третий — цехом для производства деталей и компонентов насосов. Все объекты недвижимости включены в стоимость компании.
В продажу входят:
1. Два козловых крана 5Т
2. Токарные, фрезерные, шлифовальные станки
3. Формовочная машина, стенд дрель
4. Лебедка, сварочный цех
5. Офисное, складское оборудование
6. Вилочный погрузчик 3,5 т
7. Два легковых автомобиля
8. Два грузовых автомобиля
9. Сайты, домены
10. Долгосрочные контракты с покупателями
11. Стабильная монтажная бригада
Общий годовой объем продаж 2020 (оценка): 17 500 000 крон
Средняя реальная прибыль около 1,2 млн. чешских крон в год
Стоимость: 12 000 000 крон
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