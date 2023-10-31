ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Самый значимый показатель с начала августа: Пражская фондовая биржа выросла

Анастасия Князева
1 ноября 2023
16:00
150
Пражская фондовая биржа растет и добилась наибольшего успеха с начала августа. Индекс PX (ключевой чешский фондовый индекс, который рассчитывается на Пражской фондовой бирже) вырос сегодня на 0,41%, до 1 366,46 пункта. Последний раз в этом году он был отмечен более высоким уровнем 7 августа. Это следует из результатов торгов на сайте биржи. Большинство основных акций укрепились. Однако акции фармацевтической сети Pilulka продолжили резко падать в цене, которая оказалась самой низкой с начала торгов акциями этой компании на бирже.
Из десяти основных акций Пражской фондовой биржи восемь сегодня выросли или остановились в росте. Рост на бирже был обусловлен в основном ценными бумагами банковской группы Erste и Komerční banka, которые были одними из самых продаваемых. Акции Erste выросли на 0,62%, до 827,10 кроны, а акции Komerční banka — на 0,67%, до 680 крон. Сильнее всего выросли акции производителя солнечных электростанций Photon Energy — на 2,02%, до 50,50 кроны. 
 
С другой стороны, наибольшему падению вновь подверглись бумаги Pilulka, которые подешевели на 9,92%, до 218 крон. Это самая низкая цена с конца октября 2020 года, когда акции сети начали торговаться на Пражской фондовой бирже. Ценные бумаги Pilulka постепенно дешевели с начала октября. Однако обесценивание резко ускорилось после публикации 18 октября финансовых результатов, согласно которым консолидированные продажи компании в первом полугодии текущего года снизились на 200 млн крон по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,1 млрд крон. Только за последнюю неделю акции Pilulka снизились четыре раза примерно на 9–11%. 
Акции Чехия
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
1 НОЯБРЯ 2023
17:30
111
БИЗНЕС
CARLSBERG ВОЗМУЩЕН КРАЖЕЙ СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЛАСТЯМИ РФ
1 НОЯБРЯ 2023
13:00
462
БИЗНЕС
ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН — ДОПЛАТИ НАЛОГ. HYUNDAI В НОШОВИЦЕ ВЫПУСТИТ БОЛЬШЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ЧЕМ ОЖИДАЛИ
31 ОКТЯБРЯ 2023
20:00
2197
ЖИЗНЬ
НАС ОБМАНУЛИ? ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В ЧЕХИИ НЕ ПОДЕШЕВЕЕТ, А ПОДОРОЖАЕТ НА ТЫСЯЧИ КРОН
31 ОКТЯБРЯ 2023
17:30
1304
ЖИЗНЬ
ЗНАКОМСТВА В ЧЕХИИ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В УКРАИНУ В 2023 ГОДУ: КАК СТАТЬ «СВОИМ» В ЧУЖОЙ СТРАНЕ И ПОМОГАТЬ БЛИЗКИМ ДОМА
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
17:30
Carlsberg возмущен кражей своих предприятий властями РФ
14:30
Сами роем себе могилу? На Земле исчезает пресная вода — все из-за людей
13:49
Ролевая сюжетная игра «Кабаре: Черный кот» в Праге
13:00
Перевыполнил план — доплати налог. Hyundai в Ношовице выпустит больше автомобилей, чем ожидали
11:30
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются до пяти процентов
10:00
Профсоюзы в Чехии объявили день протеста
08:30
Цены на энергоносители не вырастут на десятки процентов, пообещал премьер-министр Фиала
07:00
Какие компании хотят строить новый атомный энергоблок в Дукованах
23:00
ЧНБ: Насколько выросла задолженность семей перед банками
22:00
Как жители Чехии распорядятся имуществом в случае смерти — результаты опроса