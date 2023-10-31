Самый значимый показатель с начала августа: Пражская фондовая биржа выросла

Из десяти основных акций Пражской фондовой биржи восемь сегодня выросли или остановились в росте. Рост на бирже был обусловлен в основном ценными бумагами банковской группы Erste и Komerční banka, которые были одними из самых продаваемых. Акции Erste выросли на 0,62%, до 827,10 кроны, а акции Komerční banka — на 0,67%, до 680 крон. Сильнее всего выросли акции производителя солнечных электростанций Photon Energy — на 2,02%, до 50,50 кроны.

С другой стороны, наибольшему падению вновь подверглись бумаги Pilulka, которые подешевели на 9,92%, до 218 крон. Это самая низкая цена с конца октября 2020 года, когда акции сети начали торговаться на Пражской фондовой бирже. Ценные бумаги Pilulka постепенно дешевели с начала октября. Однако обесценивание резко ускорилось после публикации 18 октября финансовых результатов, согласно которым консолидированные продажи компании в первом полугодии текущего года снизились на 200 млн крон по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,1 млрд крон. Только за последнюю неделю акции Pilulka снизились четыре раза примерно на 9–11%.