ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Самый значимый показатель с начала августа: Пражская фондовая биржа выросла
1 ноября 2023
16:00
150
Пражская фондовая биржа растет и добилась наибольшего успеха с начала августа. Индекс PX (ключевой чешский фондовый индекс, который рассчитывается на Пражской фондовой бирже) вырос сегодня на 0,41%, до 1 366,46 пункта. Последний раз в этом году он был отмечен более высоким уровнем 7 августа. Это следует из результатов торгов на сайте биржи. Большинство основных акций укрепились. Однако акции фармацевтической сети Pilulka продолжили резко падать в цене, которая оказалась самой низкой с начала торгов акциями этой компании на бирже.
Из десяти основных акций Пражской фондовой биржи восемь сегодня выросли или остановились в росте. Рост на бирже был обусловлен в основном ценными бумагами банковской группы Erste и Komerční banka, которые были одними из самых продаваемых. Акции Erste выросли на 0,62%, до 827,10 кроны, а акции Komerční banka — на 0,67%, до 680 крон. Сильнее всего выросли акции производителя солнечных электростанций Photon Energy — на 2,02%, до 50,50 кроны.
С другой стороны, наибольшему падению вновь подверглись бумаги Pilulka, которые подешевели на 9,92%, до 218 крон. Это самая низкая цена с конца октября 2020 года, когда акции сети начали торговаться на Пражской фондовой бирже. Ценные бумаги Pilulka постепенно дешевели с начала октября. Однако обесценивание резко ускорилось после публикации 18 октября финансовых результатов, согласно которым консолидированные продажи компании в первом полугодии текущего года снизились на 200 млн крон по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,1 млрд крон. Только за последнюю неделю акции Pilulka снизились четыре раза примерно на 9–11%.
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
1 НОЯБРЯ 2023
17:30
111
1 НОЯБРЯ 2023
13:00
462
31 ОКТЯБРЯ 2023
20:00
2197
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
13:00
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.