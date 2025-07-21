ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

У НАТО есть 18 месяцев: новый главнокомандующий в Европе предостерег от возможного глобального конфликта с Россией и Китаем

Новости и статьи
21 июля 2025
15:00
917
Запад располагает лишь полутора годами на подготовку к возможному глобальному военному конфликту с участием сразу двух сверхдержав — России и Китая. С этим мрачным прогнозом на прошлой неделе выступил новый Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR), генерал ВВС США Алексус Гринкевич. Его заявление прозвучало на встрече военных руководителей и представителей оборонной промышленности в немецком городе Висбаден.
«Если председатель КНР Си Цзиньпин решит действовать против Тайваня, велика вероятность, что он скоординирует шаги с президентом России Владимиром Путиным. Это может привести к глобальному конфликту», — приводит слова Гринкевича немецкая газета Bild.

По его оценке, действия Китая и России могут произойти синхронно, что создаст ситуацию «двойного удара». При этом генерал выделил 2027 год как потенциально критический.
 
Время на исходе
 
Гринкевич подчеркнул, что времени на подготовку остается крайне мало. «Нам потребуется все имеющееся оборудование, снаряжение и боеприпасы, чтобы быть готовыми», — заявил он. 
 
На том же совещании прозвучали и другие предупреждения. По данным американского военного издания Stripes, участники встречи в Висбадене предостерегли от восприятия угрозы со стороны Китая и России как двух изолированных факторов.
 
«На мой взгляд, их нельзя рассматривать как отдельные вызовы. Мы должны анализировать, как эти угрозы взаимосвязаны», — отметил Гринкевич. Он также призвал страны — члены альянса выполнять обещание по увеличению оборонных расходов.

Немецкие опасения
 
Обострение озабоченности в Европе связано и с продолжающимся наращиванием российской военной мощи. По информации Bild, в правительстве Германии уже рассматривают сценарий возможной атаки России на один из небольших государств — членов НАТО в 2027 году. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер еще в июне предупреждал, что нападение на страны Балтии возможно в 2029 году — а возможно и раньше.
 
«Таковы расчеты аналитиков — 2029 год. Но если вы спросите меня, означает ли это, что раньше ничего не произойдет, я скажу: нет, не означает. Мы должны быть готовы к бою уже сейчас», — заявил тогда Бройер в интервью BBC.
НАТО война
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
21 ИЮЛЯ 2025
695
БИЗНЕС
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЧЕХИИ ДОСТИГ РЕКОРДНОГО УРОВНЯ. НА КАЖДОГО ЧЕХА ПРИХОДИТСЯ 322 ТЫСЯЧИ КРОН
18:00
19 ИЮЛЯ 2025
2344
БИЗНЕС
ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ШИЗОФРЕНИКА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН — РАНЕЕ ОН УЖЕ СОВЕРШАЛ НАПАДЕНИЕ
15:00
19 ИЮЛЯ 2025
7283
ЖИЗНЬ
НЕДОСТУПНАЯ АРЕНДА МЕНЯЕТ РЫНОК. ДАЖЕ ЛЮДИ, РАБОТАЮЩИЕ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ЖИВУТ ВМЕСТЕ, КАК СТУДЕНТЫ
09:00
19 ИЮЛЯ 2025
7400
ОБРАЗОВАНИЕ
НОВАЯ КАРЬЕРА, ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ: ФОНД CZECHITAS ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ РАБОТАТЬ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (И НЕ ТОЛЬКО)
18:00
18 ИЮЛЯ 2025
1297
БИЗНЕС
ČEZ И ROLLS-ROYCE SMR НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОГО В ЧЕХИИ МАЛОГО МОДУЛЬНОГО РЕАКТОРА
19:30
17 ИЮЛЯ 2025
1296
ЖИЗНЬ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕЕЗДА В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА НА 8 ПРОЦЕНТОВ: БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЛАТЯТ В ПРАГЕ
21:00
16 ИЮЛЯ 2025
1434
БИЗНЕС
ЖАРЧЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО: В ЧЕХИИ ЗАФИКСИРОВАНО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ТРОПИЧЕСКИХ ДНЕЙ С 2019 ГОДА
19:30
16 ИЮЛЯ 2025
2310
БИЗНЕС
СКАНДАЛ В VOLKSWAGEN SLOVAKIA: ПАРТИЯ SMĚR ОБРУШИЛАСЬ С КРИТИКОЙ НА РУКОВОДСТВО ЗАВОДА ЗА УВОЛЬНЕНИЕ ГОМОФОБА
16:30
16 ИЮЛЯ 2025
1558
БИЗНЕС
В УКРАИНЕ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В РАССЫЛКЕ ЛОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ О БОМБАХ В ШКОЛАХ ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ
21:00
15 ИЮЛЯ 2025
2045
БИЗНЕС
ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА ЧЕШСКИХ КОМПАНИЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В ЕВРОПЕ. УДИВИЛА И РОССИЯ
21:00
14 ИЮЛЯ 2025
2878
ОБРАЗОВАНИЕ
КОГДА ИСЧЕЗНЕТ ВСЕЛЕННАЯ? УЧЕНЫЕ ПРЕДПОЛОЖИЛИ ВОЗМОЖНЫЙ КОНЕЦ ВСЕГО СУЩЕГО
13:30
14 ИЮЛЯ 2025
2828
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ РЕЗКО ВЫРОСЛО ЧИСЛО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
12:00
14 ИЮЛЯ 2025
1374
БИЗНЕС
ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧИТ ОТ АЭРОПОРТА ПРАГИ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ КРОН
09:30
10 ИЮЛЯ 2025
1952
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ОБАНКРОТИЛОСЬ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
15:00
9 ИЮЛЯ 2025
1890
БИЗНЕС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ НЕ РАСКРЫВАЕТ СПИСОК КОМПАНИЙ, НАРУШАЮЩИХ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ