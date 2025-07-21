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У НАТО есть 18 месяцев: новый главнокомандующий в Европе предостерег от возможного глобального конфликта с Россией и Китаем
21 июля 2025
15:00
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Запад располагает лишь полутора годами на подготовку к возможному глобальному военному конфликту с участием сразу двух сверхдержав — России и Китая. С этим мрачным прогнозом на прошлой неделе выступил новый Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR), генерал ВВС США Алексус Гринкевич. Его заявление прозвучало на встрече военных руководителей и представителей оборонной промышленности в немецком городе Висбаден.
«Если председатель КНР Си Цзиньпин решит действовать против Тайваня, велика вероятность, что он скоординирует шаги с президентом России Владимиром Путиным. Это может привести к глобальному конфликту», — приводит слова Гринкевича немецкая газета Bild.
По его оценке, действия Китая и России могут произойти синхронно, что создаст ситуацию «двойного удара». При этом генерал выделил 2027 год как потенциально критический.
Время на исходе
Гринкевич подчеркнул, что времени на подготовку остается крайне мало. «Нам потребуется все имеющееся оборудование, снаряжение и боеприпасы, чтобы быть готовыми», — заявил он.
На том же совещании прозвучали и другие предупреждения. По данным американского военного издания Stripes, участники встречи в Висбадене предостерегли от восприятия угрозы со стороны Китая и России как двух изолированных факторов.
«На мой взгляд, их нельзя рассматривать как отдельные вызовы. Мы должны анализировать, как эти угрозы взаимосвязаны», — отметил Гринкевич. Он также призвал страны — члены альянса выполнять обещание по увеличению оборонных расходов.
Немецкие опасения
Обострение озабоченности в Европе связано и с продолжающимся наращиванием российской военной мощи. По информации Bild, в правительстве Германии уже рассматривают сценарий возможной атаки России на один из небольших государств — членов НАТО в 2027 году. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер еще в июне предупреждал, что нападение на страны Балтии возможно в 2029 году — а возможно и раньше.
«Таковы расчеты аналитиков — 2029 год. Но если вы спросите меня, означает ли это, что раньше ничего не произойдет, я скажу: нет, не означает. Мы должны быть готовы к бою уже сейчас», — заявил тогда Бройер в интервью BBC.
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